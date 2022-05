Lokalpolitikerne Ida og Kari Sofie tjener mer enn landets mektigste politikere

Kari Sofie Bjørnsen (H) og Ida Ohme Pedersen (Frp) er de best betalte heltidspolitikerne i Viken, som er Norges største fylkeskommune.

De har verv og oppgaver i både Viken og i kommunene Asker og Bærum.

På den måten tjener de mer enn statsrådene, som er statsministerens mest betrodde menn og kvinner i regjering.

I 2021 tjente begge to godt over 1, 4 millioner kroner.

Det viser innsynsarbeidet NRK har gjort den siste tiden.

Regnestykket kan du se i faktaboksen under.

Slik ser regnestykket ut Ekspandér faktaboks Ida Ohme Pedersen, Fremskrittspartiet Verv: Komiteleder for næringskomiteen i Viken

Medlem av valgstyret

Medlem av fylkestinget i Viken

Medlem i planutvalget i Bærum

Gruppeleder Frp i Bærum Godtgjøringer 2021: Fra fylkeskommunen: 620 432 kroner i fast godtgjøring

108 288 kroner i variabel møtegodtgjørelse

10.000 kroner i ulegitimert utgiftsdekning, Frp Bærum kommune: 710 677 kroner for diverse verv Sammenlagt godtgjøring: 1. 449 397 kroner Kari Sofie Bjørnsen, Høyre Verv: Leder av kontrollkomiteen i Viken

Fylkestingsrepresentant

Leder av utvalg for medborgerskap i Asker

Medlem av formannskapet

Medlem av kommunestyret Godtgjøringer 2021: Fra Viken fylkeskommune: 620 432 kroner i fast godtgjøring

150 000 kroner i faste tillegg fra Høyre Asker kommune: 688 114 kroner for diverse verv Sammenlagt godtgjøring: 1. 458 546 kroner * * I tillegg skulle Bjørnsen hatt 43 992 kroner i godtgjøring for møter i fylkestinget i 2021. Disse oppdaget hun først nylig at hun hadde krav på. Men etter først å ha gjort krav på godtgjørelsen, opplyser hun nå til NRK at hun likevel ikke vil ha disse pengene etterbetalt. Viken er derimot positiv til å etterbetale summen.

Anonyme, rike politikere

Den høye lønna kan gjøre noe med tilliten vår til politikerne. Den kan generelt være et demokratisk problem.

Det mener Trine Myrvold. Hun er seniorforsker og statsviter ved Oslo Met.

For når man vet hvor mye de faktisk tjener, så kan folk begynne å lure på om man tar på seg flere politiske verv fordi man tjener så godt.

– Det er jo ikke den motivasjonen vi ønsker at våre folkevalgte skal ha, sier Myrvold.

– Jeg synes det er et høyt lønnsnivå, og jeg tror det er høyere enn de fleste tenker at de folkevalgte får for vervene sine, sier Myrvold. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Åpenheten rundt lønningene er også for dårlig.

Det er nesten umulig for folk flest å få oversikt over hvor mye de faktisk får, fordi de tjener «litt her og litt der», gjennom forskjellige verv.

– Derfor er det viktig at dette blir belyst, sier seniorforskeren.

Fylkespolitikerne er heller ikke spesielt «synlige».

De blir sjeldent intervjuet og mange vet ikke hvem de er, i motsetning til for eksempel statsråder, som tjener mindre enn dem.

Nyter godt av godtgjøringer

Ikke bare danker de to lokalpolitikerne ut statsråder lønnsmessig, de tjener også nesten en halv million kroner mer enn stortingsrepresentantene i året.

Politikerne på Stortinget har nesten 988.000 kroner i godtgjøring.

En statsråd tjener så vidt over 1,4 millioner kroner i året.

Til sammenligning er den årlige gjennomsnittslønna i Norge på 609.600 kroner, ifølge SSB.

Fylkesordføreren i Viken tjener 300.000 kroner mindre i året enn de to kvinnene.

Møtehonorarene til fylkespolitikerne er det heller ingenting å si på.

Nylig avslørte NRK at politikere har fått over 3.300 kroner i honorar for møter som kan være så korte som fem minutter.

NRK forklarer Hvordan kan de egentlig tjene så mye penger? Bla videre I Viken er det en regel som sier at ingen skal tjene mer enn 90 prosent av ordføreren på sine verv i fylkespolitikken. Det tilsvarer 1.015.000 kroner. Men det er ikke noe forbud mot å tjene mer, hvis pengene kommer utenfra. Politikerne kan derfor kombinerer godt betalte femti-prosent-verv i Viken med politiske verv i hjemkommunene. Et utvalg nedsatt av Stortinget mener det er uheldig om kombinasjonen av flere verv gjør at godtgjøringene til politikerne oppfattes som urimelig høy. Stortinget har foreløpig ikke konkludert i saken. Forrige kort Neste kort

– Hårreisende, mener Rødt

Hverken Ida Ohme Pedersen eller Kari Sofie Bjørnsen har gjort noe ulovlig.

De har tatt på seg politiske verv, driver med dette på heltid og får betalt i tråd med regelverket for godtgjørelser.

Likevel reagerer Rødt kraftig på det høye lønnsnivået.

– Jeg synes det er helt hårreisende, sier stortingsrepresentant Marie Sneve Martinussen (R).

– Men de gjør jo ikke noe ulovlig?

Selv om kakebuffeen er åpen, så trenger man ikke forsyne seg ufint mye. Der mener jeg det ligger et personlig ansvar også. Marie Sneve Martinussen, Rødt

Hun mener også at det er urimelig at fylkespolitikere skal tjene mer enn statsråder.

– Statsråden har jo ansvar for hele Norge, da. Så med mindre du har ansvar for hele Norge, så har du ikke like mye ansvar som en statsråd.

Rødt har flere ganger tatt til orde for å få ned politikerlønningene i Norge.

– Dette er våre skattepenger og vi trenger ikke en politikerelite som meler sin egen kake, sier Marie Sneve Martinussen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Sier eget lønnsnivå er for høyt

Hverken Ida Ohme Pedersen eller Kari Sofie Bjørnsen vil stille til intervju.

De vil kun svare på e-post.

– Er det rimelig at en fylkespolitiker/kommunepolitiker skal tjene like mye som en statsråd?

– Nei, det syns jeg egentlig ikke. Det bør innføres begrensninger på samlet godtgjøring, skriver Kari Sofie Bjørnsen til NRK.

– Hva vil du si til folk som kanskje kan være kritiske til at en fylkespolitiker tjener mer enn en statsråd?

– Det har jeg forståelse for. Høyre vil ta initiativ for å innføre begrensninger. Den samlede godtgjørelsen bør være rimelig, også sett i forhold til statsrådslønninger.

Ida Ohme Pedersen (Frp) og Kari Sofie Bjørnsen (H) er lokalpolitikere på heltid og tjener svært godt på det. Foto: Vegar Erstad / NRK

Forteller om en travel hverdag

Arbeidshverdagen består blant annet av svært mange møter og saksarbeid, sier hun.

– I sum jobber jeg langt mer enn en normal arbeidsdag, og mye kvelder og helger, skriver Bjørnsen.

– De vervene jeg har denne perioden omfatter høy møtevirksomhet både på dagtid og kveldstid, mye sakspapirer som leses og forberedes, skriver Ida Ohme Pedersen til NRK.

– Samtidig prioriterer jeg høyt kontakten med innbyggere, organisasjoner, foreninger og andre aktører.

Hva mener du om at fylkespolitikere kan tjene så godt? Det er greit for meg. De gjør en viktig jobb for lokaldemokratiet. Det er alt for mye penger. Dette mener jeg ingenting om. Vis resultat

Departementet: – Et viktig prinsipp

I fjor leverte et utvalg en rapport til Stortinget, hvor de så nærmere på godtgjøringene til politikerne.

De mente kombinasjonen av flere verv kan være uheldig fordi lønningene kan oppfattes som for høye.

– Jeg forstår at folkevalgtes samlede godtgjøring i noen tilfeller kan oppfattes som urimelig høyt, sier statssekretær i Kommunaldepartementet, Ole Gustav Narud (Sp).

Narud mener likevel det er et viktig prinsipp at kommuner og fylkeskommuner selv bestemmer hvor høye godtgjøringene skal være.

– Politikere som har flere verv bør kompenseres for tiden og innsatsen vervene krever, mener han.