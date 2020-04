Fryktet hyttehelgen: – Gått over all forventning

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Folk har oppført seg fornuftig. Det blei ikke så ille som først fryktet, sier kommuneoverlege i Hol, Geir Strømmen.

Da folketallet begynte å stige i Hallingdal fredag ettermiddag, meldte kommuneoverlegen sterk bekymring.

Til vanlig bor det til sammen 21.000 fastboende i Hallingdalskommunene Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nesbyen og Flå.

Allerede fredag kveld var tallet doblet.

Toppen ble nådd lørdag kveld med 47.699 personer. Siste måling søndag formiddag viser 44.632 registrerte personer i regionen.

Da koronaviruset brøyt ut i Norge ventet Hemsedal kommune 25 000 hytteturister, og slo full alarm. Med opphevet hytteforbud fryktet de det samme igjen. I Hemsedal har det kun vært opptil 7773 personer registrert denne helga. Foto: Pål Rørby

Espen Bille-Larsen er beredskapsrådgiver i Hol. Foto: Privat / NRK

Beredskapsrådgiver i Hol, Espen Bille-Larsen, forteller at mengden helgebesøkende kom brått.

– Vi var forberedt på en dobling av folk i løpet av helga, men at det skulle komme så mange allerede fredag, overrasket oss, sier Bille-Larsen.

Roser hyttefolket

Store folkeansamlinger på butikker og i sentrum var en av regionens bekymringer da hytteforbudet ble opphevet.

Petter Rukke, ordføreren i Hol, roser hyttegjestene som har dukket opp i helga, for måten de har fulgt smitteverntiltakene på.

– Alle har spredd seg så rundt, det har vært folk rundt på hele fjellet. Og det er veldig bra!

Petter Rukke, ordfører i Hol kommune. Foto: Anders Martin Helle / NRK

Beredskapsteam fra alle kommunene har reist rundt til det lokale næringslivet gjennom helga, for å sjekke at smittevernstiltakene følges opp. Ifølge regionsjef i Kiwi, Torkel Thorvaldsen, har butikkene vært i god beredskap, og blant annet hatt butikkverter ved inngangene.

Skaden vil vise seg om to uker

Selv om presset på kommunene ikke har vært så ille som fryktet denne helga, er de forberedt på en ny smittebølge.

– Vi kan ikke si noe om smittepresset før om to uker, men at det kommer en stigning er helt sikkert, sier kommuneoverlege Strømmen.

Geir Strømmen er kommuneoverlege i Hol. Hol er en av landets største hyttekommuner. Foto: Privat

Hol har vært en av kommunene som har vært hardest rammet med koronaviruset. Han tror de er mobilisert og klare for å håndtere den økningen som kommer, og sier de har høstet mange erfaringer gjennom koronasituasjonen.

– Nå veit vi hva skal gjøre, vi er forberedt, sier Strømmen.

Kan ikke slappe av enda

Neste helg er en av de mest populære tidene i Hemsedal, en helg kommunen tar imot tusenvis av festglade mennesker for å feire at sesongen er over.

Ordfører i Hemsedal, Pål Rørby. Foto: Asle Hella / NRK

– Vi får nok ikke det vintertrykket vi er vant til her, sier ordfører i Hemsedal, Pål Rørby.

Rørby tror at med stengte skisentre og varmegrader vil folk heller trekke mot kysten. Han mener de vil klare å håndtere de som velger å komme til fjells. Det er smitten og konsekvensene av at hytteforbudet nå er opphevet han er spent på å se.

– Det er ingen grunn til å slippe ned skuldrene enda. Det blir spennende med bølge nummer to, sier Rørby.