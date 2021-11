To uker har gått siden Nittedal-politikeren ble frikjent for korrupsjon i tingretten.

Fram til nå har det vært uklart om Økokrim ville akseptere frifinnelsen.

I dag ble det klart at Økokrim kommer til å kreve ny behandling av korrupsjonssaken i lagmannsretten.

– Jeg er sønderknust, sier Thorkildsen til NRK.

Utover det vil hun ikke kommentere saken noe mer nå.

Til Romerikes Blad sier hun også følgende:

– Nå får vi aller først se om lagmannsretten aksepterer anken. Om vi må en ny runde i retten må vi bare fortelle lagmannsretten den samme historien og føre ytterligere vitner og bevis på at det jeg har sagt er sant.

Hadde håpet saken var over

Hennes forsvarer, Thomas Skjelbred, er overrasket og skuffet over at Økokrim anker dommen.

– Min reaksjon er at tingrettsdommen var meget tydelig og klar. Min klient et veldig nedbrutt over at Økokrim velger å ta en omkamp. Hun hadde håpet å legge denne saken bak seg, sier han til NRK.

Han vil sammen med sin klient nå studere anken, før de kommer med et tilsvar.

Forsvarer mener at dette er en sak som ikke burde vært ført for retten i utgangspunktet. Foto: Vidar Ruud / NTB

Skjelbred sier at hans klient har levd med uvisshet i lang tid og ble lettet da frifinnelsen først kom.

– At hun nå skal inn i en ny periode med usikkerhet er selvfølgelig meget, meget tungt. Hun hadde håpet å kunne legge dette marerittet bak seg og se fremover. Nå må hun sette det på vent igjen.

Anker dommen

– Vi mener tingretten har bedømt bevisene uriktig når de har frifunnet de tiltalte. Vi har derfor anket dommen til lagmannsretten, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.

Økokrim er også uenig i tingrettens forståelse av korrupsjonsbestemmelsen, sier Lønseth til NRK.

– Vi mener det skjedde en utilbørlig fordelsoverføring til ordføreren i anledning hennes rolle som ordfører og det mener vi at vi har bevist for domstolen.

Sjef for Økokrim mener at tingretten har bedømt feil. Foto: Tore Linvollen

Slapp fengsel

Thorkildsen var tiltalt for grov korrupsjon i forbindelse med en utbyggingssak i kommunen.

Økokrim hadde innstilt på ett og et halvt års fengsel for både Thorkildsen og en medtiltalt forretningsmann, da saken var oppe i Romerike og Glåmdal tingrett i august og september.

Thorkildsen, som hele tiden har hevdet sin uskyld, har siden 2011 vært Ap-ordfører i Nittedal kommune i Viken.

I desember ble hun suspendert fra vervet på grunn av korrupsjonstiltalen.

I oktober kom den enstemmige dommen fra Romerike og Glåmdal tingrett. Både Thorkildsen og den medtiltalte mannen ble frifunnet.

Fredrik Berg er forsvarer til den medtiltalte forretningsmannen.Han kalte dommen riktig og rettferdig.

– Dette er en sak som ikke burde vært ført for retten i utgangspunktet, sier forsvareren til NRK.

Ble etterforsket i hemmelighet

En pengeoverføring på 125.000 kroner var kjernen i saken.

Ifølge Økokrim ble beløpet overført fra mannens firma til hans private konto i november i 2013.

Han overførte det deretter til sin daværende kone, som igjen overførte pengene til firmaet Bare Fine Klær AS. Thorkildsen eide halvparten av dette firmaet.

I september 2019 fikk kommunen et varsel om ordføreren.

Stort boligprosjekt

En sentral del av saken har vært et stort boligprosjekt i Bjørnholtlia i Nittedal, hvor det er planlagt å bygge 300 boliger.

Thorkildsen har som ordfører vært involvert i behandlingen av denne saken.

Siden den medtiltalte mannen har eierinteresser i dette prosjektet, mente Økokrim at pengeoverføringen på 125.000 til Thorkildsen var en bestikkelse.

Men i dommen slo tingretten fast at det ikke finnes bevis for at formålet med overføringen var å påvirke Thorkildsen som ordfører.