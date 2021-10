– Jeg er veldig lettet over å bli trodd. Jeg er veldig glad og skal være sammen med familien min i kveld, sier en tydelig preget Hilde Thorkildsen på telefon til NRK.

Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere i dag.

Hilde Thorkildsen var tiltalt for grov korrupsjon i forbindelse med en utbyggingssak i kommunen. Hun og en medtiltalt mann risikerte opptil ti års fengsel.

Thorkildsen, som hele tiden har hevdet sin uskyld, har siden 2011 vært ordfører i Nittedal kommune i Viken. I desember ble hun suspendert fra vervet på grunn av korrupsjonstiltalen.

I slutten av august begynte den fem uker lange rettssaken i Lillestrøm. Her krevde aktor ett år og seks måneders fengsel for ordføreren.

Tirsdag kom den enstemmige dommen fra Romerike og Glåmdal tingrett. Både Thorkildsen og den medtiltalte mannen frifinnes.

Rådhuset i Nittedal kommune, like nord for Oslo. Foto: Tore Meek / NTB

– Klinkende klar

Nittedal-ordfører Inge Solli (V) sier til NRK at han er glad på Thorkildsens vegne.

Det er også hennes forsvarer, Thomas Skjelbred. Han mener dommen er klinkende klar.

– Rettens konklusjon er at det ikke var en bestikkelse, og derfor heller ikke korrupsjon, noe vi har ment hele tiden. Tvert imot har retten lagt til grunn at betalingen var en del av et helt ordinært forretningsforhold.

– Retten avviste også at det var en sammenheng mellom pengeoverføringen som hun var tiltalt for, og Hilde Thorkildsens verv som ordfører.

Thomas Skjelbred er Hilde Thorkildsens forsvarer. Foto: Vidar Ruud / NTB

Fredrik Berg er forsvarer til mannen som er frifunnet. Han sier til Romerikes Blad at dommen er riktig og rettferdig.

– Min klient er selvfølgelig veldig lettet. Han synes det har vært en urettferdig prosess, men er svært glad for å bli trodd fullstendig.

Ble etterforsket i hemmelighet

En pengeoverføring på 125.000 kroner var kjernen i saken mot Thorkildsen og den medtiltalte mannen.

Ifølge Økokrim ble beløpet overført fra mannens firma til hans private konto den 20. november i 2013. Han overførte det deretter til sin daværende kone, som igjen overførte pengene til firmaet Bare Fine Klær AS. Thorkildsen eide halvparten av dette firmaet.

I september 2019 fikk kommunen et varsel om ordføreren. Året etter ble hun, mannen og tre andre personer i Nittedal etterforsket av Økokrim i hemmelighet.

I desember i fjor ble Thorkildsen og mannen tiltalt for grov korrupsjon, mens siktelsen mot de tre andre frafalt.

Stort boligprosjekt

En sentral del av saken har vært et stort boligprosjekt i Bjørnholtlia i Nittedal, hvor det er planlagt å bygge 300 boliger. Thorkildsen har som ordfører vært involvert i behandlingen av denne saken.

Siden den medtiltalte mannen har eierinteresser i dette prosjektet, mente Økokrim at pengeoverføringen på 125.000 til Thorkildsen var en bestikkelse.

Men i den ferske dommen slår tingretten fast at det ikke finnes bevis for at formålet med overføringen fra mannens side var å påvirke Thorkildsen som ordfører.

Skogen nederst i bildet viser området i Bjørnholtlia hvor det er planlagt å bygge 300 boliger. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

– Stor belastning

Skjelbred mener denne saken viser viktigheten av å håndtere varsler og private granskinger på en måte som også ivaretar den anklagedes rettssikkerhet på en ansvarlig måte.

– Dette har vært en meget stor belastning for Hilde Thorkildsen. Hun har viet hele sitt voksne liv til fellesskapet og har derfor følt det særlig belastende å ikke bli trodd før nå. Saken har fått store konsekvenser for henne både profesjonelt og privat, sier Skjelbred.

Økokrim skriver på sine nettsider at de tar dommen til etterretning.

– Vi vil nå bruke ankefristen til å vurdere hvorvidt det er aktuelt for påtalemyndigheten å inngi anke til lagmannsretten, sier assisterende sjef Inge Svae-Grotli.

NRK har vært i kontakt med Økokrim, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt.