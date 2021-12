Her bidrar soldatene med vaksinering

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi ønsker at flest mulig skal få anledning til å ta tredje dose nå før jul, sier beredskapssjef i Fredrikstad kommune, Hans Arve Rognerud.

Forrige uke åpnet regjeringen for at Forsvaret kan bidra til vaksineringen i Norge. De ble bedt om å sette sammen vaksineringsteam som kan bistå kommunene.

Fredrikstad er første kommune i landet som nå får hjelp. Her bistår de grønnkledde med å sette oppfriskningsdoser på kommunens ansatte.

I løpet av to dager skal mellom 2000 og 3000 personer som jobber i helse- og oppvekstsektoren i kommunen få satt tredje dose med koronavaksine.

Fikk inndratt deler av juleferien

Rundt 20 ansatte og vernepliktige fra Forsvaret hjelper til med vaksineringen i Fredrikstad.

Tuva Enstad er en av de vernepliktige som får testet sanitetsferdighetene i praksis.

Sprøytesetting i puter er byttet ut med koronavaksinering av den norske befolkningen.

Tuva Enstad har fått kortere juleferie som følge av Forsvarets inntog i vaksineringen. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Til vanlig er Enstad stasjonært på Sessvollmoen leir i Ullensaker kommune. Fredag fikk hun beskjed om at deler av årets juleferie ble inndratt.

– Julen kommer hvert år. En pandemi er en gang i livet. Det er egentlig ikke noe bra, men vi får se det positive i det. Det er noe vi kan si til ungene våre – at vi har vært med og hjulpet til, sier Enstad.

Totalt stiller Forsvaret med 160 personer i hele landet, fordelt på ti mobile vaksinasjonsteam.

Flere byer har bedt om bistand fra Forsvaret. Blant dem er Oslo og Trondheim.

Vestlandskommunene Alver, Askøy, Bjørnafjorden og Øygarden har også etterspurt hjelp. Mandag fikk de innvilget anmodningen om vaksinebistand.

Helseministeren: – Mektig imponert

Mandag var helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) på plass for å overvære det første vaksinestikket satt av Forsvaret.

– Jeg er mektig imponert over den logistikken de har lagt her. De har rett og slett «boosterdager» for å få satt denne viktige oppfriskningsdosen hos flest mulig, sier Kjerkol til NRK.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). Foto: Odd Skjerdal / NRK

Helseministeren mener Fredrikstads løsning, der både kommunen, frivillig personell og Forsvaret samarbeider, er en god måte å få fart på vaksineringen.

– Det er veldig godt å se i praksis, sier Kjerkol.

Utfordrende bemanningssituasjon

I Fredrikstad har alle ansatte i skoler, barnehager, og i helse- og omsorgstjenestene nå fått tilbud om en tredje oppfriskningsdose.

– Det inkluderer både private og offentlige tilbud, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

Kommunedirektør i Fredrikstad, Nina Tangnæs Grønvold, tror Forsvarets vaksineringshjelp vil gjøre at Fredrikstads innbyggere vil rykke frem i vaksinekøen. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Beredskapssjef Rognerud forteller at bemanningssituasjonen har vært utfordrende gjennom koronapandemien.

– Vi må ha folk i skole, SFO og barnehage for at barna skal kunne få et bra tilbud, påpeker han.