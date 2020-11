Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hun er en av rundt 120.000 nordmenn som har hudsykdommen psoriasis.

– Det klør så mye at jeg kan klø meg til blods, forteller hun.

Den beste medisinen for Siw er å dra på en behandlingstur til varmere strøk om vinteren. Sol og bading i saltvann er gunstig for personer med psoriasis, i motsetning til kaldt og tørt vær. Andre behandlingsformer, som biologiske medisiner og salver, virker dårlig på henne.

Kroppen til Siw ser slik ut når psoriasisen er på sitt verste. Foto: Privat

Tøff vinter i møte

Da de nye koronarestriksjonene kom, skjønte Siw at det ikke ville bli sydentur til vinteren, men hun har ikke helt gitt opp håpet.

– Jeg går en veldig tøff vinter i møte. Hvis det blir en ekstra kald vinter, så ser jeg for meg at jeg må være mest mulig hjemme, inne i varmen.

Mari Øvergaard er generalsekretær i Psoriasis- og eksemforbundet. Foto: PEF

Generalsekretær i Psoriasis- og eksemforbundet, Mari Øvergaard, forteller at de er bekymret for at mange går en knalltøff vinter i møte.

– Mange melder om økt medisinbruk og tøffe tider rent psykisk, sier Øvergaard.

Hun mener at behandlingsreiser er et viktig tilbud for denne gruppen.

Det motsatte av en chartertur

Det er Oslo universitetssykehus som arrangerer turene som Siw har reist på, men i vinter er det ingen som får dratt. Det betyr at Siw og 300 andre unge og voksne ikke får behandlingen de skulle hatt. Årsaken er covid-19, og ifølge sykehuset er alle turer frem til mai kansellert.

En slik tur kan ikke sammenlignes med en vanlig sydentur, selv om det er på Gran Canaria, forteller Siw Nicolaisen. Fra man går av flyet, er man per definisjon en pasient som er innlagt.

Slik ser bena til Siw Nicolaisen ut etter noen dagers behandling i Syden. Foto: Privat

– Ja, det er sol og sjø. Utover det er det ingenting som ligner på en chartertur. Det er nesten det motsatte, sier Siw.

Hun har ikke helt bestemt hvordan hun skal løse vinteren i år og er forberedt på at hun ikke kommer til å bli helt bra i vinter. Det vil bli noen utfordringer.

– Jeg må bare være flink til å bruke salvene jeg har tilgjengelig. I tillegg må jeg bruke den kunnskapen jeg har fått, og være i kontakt med andre psoriatikere. Det hjelper at vi er flere i samme båt, sier Siw.