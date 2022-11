Kommuneleger: – Vil ikke ta ny vaksinedose selv

Fredag ga helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol klarsignal til kommunene: Alle mellom 18 og 64 år skal få tilbud om oppfriskningsdose av koronavaksinen.

– Vaksinasjon er fortsatt helt sentralt for å håndtere koronapandemien, skrev Kjerkol i en pressemelding.

Likevel vil verken regjeringen eller Folkehelseinstituttet gå ut med en generell anbefaling.

Dermed blir det opp til hver enkelt å vurdere om man bør ta vaksinen eller ikke.

Så bør man egentlig ta en oppfriskningsdose?

Takker nei til vaksine

Smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen, forstår at budskapet fra regjeringen og FHI kan virke forvirrende.

– Det finnes veldig få faglige grunner til å ta en oppfriskningsdose for denne aldersgruppen, sier Sagberg.

Smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen. Foto: Azad Razaei / NRK

– Hvorfor tilbys da vaksinen?

– Utfordringen er at vi ikke har fullstendig oversikt over hvordan denne bølgen vil slå ut. Vi vet ikke nok om en oppfriskningsdose vil gi effekt. Dessuten kan det være flere som ønsker å reise til utlandet, som trenger vaksinen.

Smittevernoverlegen mener de som er eldst i denne aldersgruppen, vil ha størst nytte av en ny dose

Drammen kommune åpner vaksinetilbudet for alle over 18 år denne uken. Sagberg forventer ikke stor pågang.

– Vi har ikke tatt høyde for at veldig mange vil henvende seg.

– Du er selv i denne aldersgruppen. Kommer du til å ta vaksinen?

– Nei, jeg kommer ikke til å gjøre det. Jeg har nylig gjennomgått en runde med covid-19, men jeg ville uansett ikke tatt denne oppfriskningsdosen, sier Sagberg.

– Gir liten gevinst

I nabokommunen Lier sitter kommuneoverlege Ingrid Bjerring klar til å dele ut nye vaksinedoser til de som ønsker det. Heller ikke hun mener det vil gi noen særlig helsegevinst for denne aldersgruppen.

Kommuneoverlege Ingrid Bjerring i Lier. Foto: Lier kommune

– Spesielt de yngste bør veie mulige bivirkninger opp mot gevinsten av å ta denne dosen, sier Bjerring, som foreløpig ikke har planer om å ta vaksinen selv.

– Jeg jobber klinisk med pasienter, så det kan hende at jeg tar den av den grunn. Men ikke for å beskytte min egen helse, sier Bjerring.

Heller ikke i Oslo mener kommunelegen at det er spesielt gode grunner til å benytte seg av vaksinetilbudet.

– Som frisk 42-åring kommer jeg ikke til å ta den, men jeg forstår at enkelte vil føle et behov for å få en oppfriskningsdose, sier kommunelege Miert Lindboe.

FHI: Ikke anbefalt

Til tross for at vaksinen nå gjøres tilgjengelig, vil ikke Folkehelseinstituttet gå ut med en anbefaling til alle om å ta den.

Avdelingsdirektør Are Stuwitz Berg i FHI. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Vi fant ikke grunnlag for å anbefale at denne delen av befolkningen bør ta en ny dose nå. Vi så heller ikke grunn til å nekte de som allikevel ønsker det, siden vi har mer enn nok doser og denne er en godkjent vaksine. De må imidlertid vite om både fordeler og ulemper, og det er mer grunn for de eldste enn for de yngste i denne gruppa å vurdere dette, sier avdelingsdirektør Are Stuwitz Berg i FHI.

– Enhver vaksine innebærer en risiko for bivirkninger. Er det da forsvarlig å tilby dette, når man vet at den individuelle helsegevinsten av oppfriskningsdosen trolig er liten?

– Dette er en av grunnene til at vi ikke har sagt at alle bør ta en ny dose, men at den enkelte kan vurdere dette. Som sagt må man være klar over risikoen for bivirkninger. Noen få kan oppleve mer plagsomme og alvorlige bivirkninger, men de aller fleste bivirkningene er forbigående og går over av seg selv innen få dager, sier Stuwitz Berg.