Filipstadulykken: Høyesterett forkaster anken

– Høyesterett konkluderer med at personer i foretaket hadde opptrådt uaktsomt, enten hver for seg eller samlet.

Bane Nor hadde både mulighet og oppfordring til å iverksette tiltak som var egnet til å avverge hendelsen, og det var årsakssammenheng mellom Bane Nors unnlatelser og ulykken.

Bane Nors anke blir dermed forkastet, skriver Høyesterett i en pressemelding.

24. februar 2019 tok tre ungdommer seg inn på Bane Nors togparkering på Filipstad i Oslo.

Ungdommene klatret opp på taket av et tog.

15 år gamle Even Warsla Meen mistet livet på stedet da han fikk strøm i seg fra en kjøreledning med 15.000 volt.

Da 15-åringen kom i kontakt med strømmen, oppstod det en eksplosjon. De to vennene hans ble kastet ned på bakken.

En 15 år gammel gutt fra Oslo og en 16 år gammel jente fra Drammen ble alvorlig skadet.

Mange tente lys og la ned blomster ved ulykkesstedet.

Manglende sikring

Etter ulykken ble det kjent at skoleungdom i lengre tid hadde oppsøkt togparkeringen.

En rapport fra Statens Havarikommisjon slo fast at området ikke var sikret godt nok.

Ca. 30 meter av gjerdet ved Ruseløkka var ikke i henhold til Bane Nors tekniske regelverk

Det var et hull i gjerdet ved muren til Munkedamsbroen

Det eksisterende gjerdet var på det laveste 106 cm. Gjerdehøyden skal være 180 cm.

Det var ikke skiltet «Adgang forbudt» i området

Gjerdet ved togparkeringen på Filipstad var lavere enn det skulle være.

To runder i retten

Etter ulykken fikk Bane Nor først en bot på 10 millioner kroner.

Jernbaneselskapet ble også tiltalt for uaktsomt drap, kroppsskade og manglende områdesikring.

Bane Nor godtok deler av boten. De innrømmet at området var for dårlig sikret, men nektet straffskyld for dødsfallet og skadene.

I Oslo tingrett ble selskapet funnet skyldig i brudd på sikkerhetsforskriftene.

Men de ble frifunnet for uaktsomt drap på 15 år gamle Even Warsla Meen og uaktsom kroppsskade på de to vennene hans.

Da saken var oppe i lagmannsretten, ble selskapet funnet skyldig på alle punkter.

Derfor anket Bane Nor saken til Høyesterett som nå har konkludert i saken.