Det er Oslo statsadvokatembeter som har gitt forelegget til Bane Nor. Bane Nor har brutt jernbaneloven da de sikret tunnelen dårlig.

Søndag 24. februar 2019 omkom 15 år gamle Even Warsla Meen i ulykken. Han kom i kontakt med en strømførende kilde inne i en togtunnel.

En annen 15 år gammel gutt og en 16 år gammel jente ble samtidig påført alvorlige skader.

– Plasserer ansvaret der det skal være

I en sms til NRK skriver familien til Even Warsla Meen at dette plasserer ansvaret der det skal være.

– Vi er takknemlige for politiets grundige og gode jobb, for Havarikommisjonens brede vurdering og for statsadvokatens fornuftige konklusjon.



– Dette plasserer ansvaret der det skal være og for oss føles det som at en viktig brikke har falt på plass.

Advokat for Even Warsla Meens familie og for gutten som ble skadet, Sven Knagenhjelm, skriver i en pressemelding at han håper Bane Nor tar de nødvendige konsekvenser av politiets konklusjon.

– Svært alvorlig

Bane Nor skriver på sine sider at det ikke er bestemt om forelegget vedtas.

– Vi går nå grundig gjennom politirapporten som består av nærmere 1500 sider, og dernest må jeg, sammen med konsernledelsen i Bane NOR, ta stilling til hvordan vi skal forholde oss til selve siktelsen; vedta forelegget eller ved at saken behandles for domstolene, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane Nor.

De skriver videre at deres tanker går til de pårørende og de berørte.