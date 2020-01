Tenåring døde i strømulykke: – Var ikke sikret godt nok

Statens havarikommisjonen åpnet full undersøkelse rett etter ulykken. Nå anbefaler de to sikkerhetstiltak etter dødsulykken på Filipstad i Oslo.

Statens Havarikommisjonen mener at områder med parkerte tog må sikres bedre. I tillegg vil de ha bedre sikring mot klatring på alle typer tog i Norge.

– Vi må se på alle togtyper. Dette skjedde beklageligvis på Filipstad i Oslo, men det kan skje andre steder i Norge også, sier Kurt Olsen, avdelingsdirektør for Jernbane i Statens havarikommisjon.

FOR LAVT: Statens Havarikommisjon mener gjerdet ved ulykkesområdet var 74 cm lavere enn regelverket. Foto: Vegar Erstad / NRK

Hull i gjerdet

Statens Havarikommisjon skriver i sin ferske rapport at gjerdet ved ulykkesområdet var lavere enn det som er kravet. Hullet i gjerdet var på sitt laveste på 106 cm. Høyden skulle vært 180 cm.

Det var heller ikke skiltet «adgang forbudt» i området, skriver Statens havarikommisjon i deres pressemelding.

Bane Nor har siden 2010 registrert 36 besøk i togtunnelen på Filipstad i Oslo.

Havarikommisjonen har i denne rapporten også sett om det finnes andre områder som Bane Nor må se på nærmere for å forhindre lignede ulykker.

Politiet har etterforsket saken, og den er sendt over til Oslo statsadvokatembeter, ifølge VG.

Even Warsla Meen (15) døde i ulykken i togtunnelen på Filipstad i Oslo. Foto: HEIDI FJØRTOFT KLOKK / NRK

Tenåringer kom seg inn på togområdet

Det var den 24. februar at 15 år gamle Even Warsla Meen, kjæresten hans og en kamerat tok seg inn i togtunnelen på Filipstad.

Even Warsla Meen mistet livet, mens de to andre ungdommene ble hardt skadet i ulykken. En av ungdommene kom seg ut for å be om hjelp. Da gutten gikk inn i tunnelen igjen, skjedde en ny kortslutning.

I en tidligere rapport fra Bane Nor står det at ungdommene klatret opp på taket av et tog, og at en av dem kom for nær en kontaktledning. Det førte til en eksplosjon, og to av ungdommene ble kastet ned på bakken.