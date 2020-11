Bane Nor frifunnet for uaktsomt drap

Bane Nor har blitt frifunnet for uaktsomt drap og uaktsom skade.

Det offentliggjorde Oslo tingrett torsdag.

Det statlige selskapet dømmes likevel til en bot på 10 millioner kroner.

Tre ungdommer involvert

Tre ungdommer ble rammet i Filipstad-ulykken 24. februar 2019.

Ungdommene at de tok seg inn i en togtunnel. Inne i tunnelen klatret deopp på taket av et stillestående tog.

Der kom de borti en kjøreledning med hele 15.000 volt som eksploderte.

15 år gamle Even Warsla Meen døde av brannskader. To andre ungdommer ble hardt skadd.

Det ble lagt ned lys og blomster på Filipstad etter ulykken i fjor vinter. Foto: NRK

Frifunnet

Under rettssaken, som gikk i oktober, var Bane Nor tiltalt for uaktsomt drap på Meen og uaktsom skade på de to andre.

Påtalemyndigheten mente at Bane Nor ikke hadde sikret området tilstrekkelig.

I dommen skriver tingretten at de er overbevist om at ulykken kunne ha skjedd også dersom sikringen av området var god nok.