I stedet la de ut beskjed på kommunens åpne Facebook-profil.

– Vi fikk vite det av ren tilfeldighet. En venninne sendte meg et bilde av Facebook-siden til Nordre Follo, sier Susanne Lyche til NRK.

På onsdag dro hun, mannen Martin og deres to barn for å ta koronatest.

Hele familien hadde symptomer, og det var kun Iben (4) som ikke hadde fått en positiv hurtigtest.

– Istedenfor å være i Isolasjon, som vi egentlig er ferdig med i morgen, så sitter jo hun i smittekarantene, sier Susanne.

Nå må familien vente enda lenger før de får bekreftet viruset.

Glemte å videresende testene

Nordre Follo kommune opplyste nemlig fredag at det hadde skjedd en feil. 160 prøver ble aldri sendt inn til analyse på Ahus.

– Her har det dessverre skjedd en menneskelig feil. Det er usikkert hva som eksakt har skjedd, sier Lene Svendsen, avdelingsleder for smittevernteamet til Østlandets Blad.

På sin Facebook-vegg og hjemmeside publiserte kommunen beskjeden. Testet man seg på Langhuset onsdag etter kl. 10, må man ta en ny PCR-test.

Susanne Lyche kommenterte selv på innlegget, og fikk som svar at det ville være en stor jobb å sende ut en massevarsling.

– Det er blant annet mange familier som tester seg sammen, og derfor ville det være en stor jobb å få oversikt og sortere riktig. Vi vurderte det som riktig å prioritere at ansatte kunne gi tilbud om ekstra testtimer, i stedet for å jobbe overtid for å informere, svarte kommunen på Facebook.

Ønsker tydeligere beskjed

– Det som irriterer meg mest er jo at de ikke informerer om det. For det å skrive det på Facebook-veggen sin, mener jeg på ingen måte er å gi beskjed, sier Lyche.

Hvis det ikke var for den rene tilfeldigheten ville familien ha ventet i flere dager før de hadde etterspurt prøvesvarene.

Familien Lyche fikk aldri svar på koronatestene. Foto: Privat

Nå er de bekymret for om en ny PCR-test vil være positiv eller om datteren må vente ut karantenetiden.

– For alt jeg vet kan det jo hende at hun nå tester negativt, fordi hun er ferdig med korona.

– Selvfølgelig er det ikke en sykepleier som skal sitte og kontakte en og en person, men det må jo gå an å gjøre det digitalt, legger Susanne til.

Leder for kommunikasjonsavdelingen i Nordre Follo, Ingvild Beck-Olsen forklarer at de har mulighet til å sende ut en massevarsling, men at den da ville ha gått ut til alle innbyggerne i kommunen, eller bestemte geografiske områder.