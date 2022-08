Drosje-eksplosjon etter frislipp – full strid om innstramming

– Dette er et klassisk etableringshinder som innføres for å beskytte noen som har interesse av at det innføres.

Det sier Nils-Ola Widme, næringspolitisk direktør i NHO-foreningen Abelia. De har blant andre de nye aktørene Uber, Yango og Bolt som medlemmer.

HINDRER ETABLERING: Abelia og næringspolitisk direktør Nils-Ola Widme er kritisk til innstrammingene. Foto: Ilja C. Hendel

I en krass høringsuttalelse reagerer de kraftig på at regjeringen vil stramme inn igjen under to år etter frislippet.

– Ingen har utredet hva som har skjedd etter taxireformen. Det framstår som et forsvarstiltak for den etablerte næringen, sier Widme.

Kraftig økning

Tallenes tale er likevel klar.

1. november 2020 forsvant blant annet behovsprøvingen av antall løyver. Det innebærer at myndighetene ikke lenger kan bestemme hvor mange drosjer det skal være i markedet.

I Oslo har antall løyver økt fra 1.780 til 4.697 ved siste telling hos det offisielle nettstedet Transportloyve.no.

Det er ikke langt unna en tredobling.

I hele landet har tallet på løyver – eller tillatelser – økt fra om lag 8.000 til 14.400.

Dette er saken Ekspandér faktaboks Drosjemarkedet ble liberalisert 1. november 2020. De største endringene var at behovsprøvingen av antall drosjeløyver forsvant sammen med kravet om at alle drosjer må være tilknyttet en sentral.

Etter det har antall løyver økt kraftig, særlig i Oslo.

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på hele drosjenæringen. Å gjeninnføre et tak på antall løyver og tilkytningsplikt til drosjesentral vil bli vurdert.

Arbeidet skal være ferdig i 2023.

Uavhengig av dette vil regjeringen stoppe frislippet ved å gjøre flere innstamminger allerede nå.

Flere forslag var på høring før sommeren:

Krav om at løyvehaver skal ha tilstrekkelig faglig kompetanse.

Krav om at løyvehaver stiller økonomisk garanti som bevis på tilfredsstillende økonomisk evne.

Drosjen skal være registert i kjøretøyregisteret og ha taksameter som tilfredsstiller kravene i taksameterforskriften.

Alle drosjer skal ha taklampe.

Forslagene ligger for tiden til behandling i Samferdselsdepartementet. Kilde: Samferdselsdepartementet

– Uryddig

– Det er altfor mange i markedet, sier Glenn Tuxen. Han er drosjeeier i Oslo Taxi og leder Oslo-avdelingen av Norges Taxiforbund.

– Jeg vil påstå at bransjen har blitt mer uryddig.

VIL STRAMME INN: Leder for Norges Taxiforbund, Oslo, Glenn Tuxen. Foto: Olav Juven / NRK

– Det er så mange aktører inne i bildet nå at vi greier ikke å holde kontroll. Og samfunnet har heller ingen kontroll med bransjen, sier Tuxen.

Taxiforbundet støtter helhjertet opp om regjeringens ønske om å stoppe frislippet.

– Sikrer seriøse aktører

Flere forslag har vært på høring.

Ett av dem er å gjeninnføre kompetansekrav. Det betyr at den som søker drosjeløyve, må dokumentere at han eller hun vet hvilke lover og regler som gjelder i arbeidslivet.

– Hvilke krav som stilles til løyvehavere har avgjørende betydning for å sikre at vi har seriøse aktører i næringen, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) da innstramningene ble varslet.

– Denne regjeringen ønsker en drosjenæring med ordnede forhold, der kundene er trygge, og sjåførene har en jobb de kan leve av, sa Nygård.

– Trygg transport

– Det sikrer at publikum får en god tjeneste. Hvis du ikke har kompetanse, er det vanskelig å gi publikum det de er ute etter. Det er trygg transport til en fornuftig pris, sier Glenn Tuxen i Taxiforbundet.

Også Oslo kommune støtter kravet i sin høringsuttalelse:

«Det er helt avgjørende for at drosjenæringen skal fremstå som seriøs, at løyvehaverne har god forståelse av hva som kreves av selvstendig næringsdrivende, arbeidsgivere, og for øvrig om hvilke regler som gjelder.»

Les også: Strengere krav skal hindre lovbrudd: – Mange kjører på hobbybasis

Reagerer på merkelapper

Arbeidsgiverforeningen Abelia reagerer kraftig på at noen aktører i bransjen stemples som useriøse.

– Jeg reagerer på at man bruker den type merkelapper på næringsdrivende i Norge. Alle er interessert i å ha en seriøs bransje.

– Men for å bruke det som begrunnelse, må man først finne ut om man har en useriøs bransje og om useriøsiteten er så alvorlig at man er nødt til å komme med nye krav.

– Det har ingen gjort, sier Nils-Ola Widme.

Forslagene er helt tydelig ment å gjøre etablering av nye aktører vanskeligere, og de vil gi et dårligere tilbud og økte priser til forbrukerne; men slike konsekvenser er ikke vurdert. Høringssvar fra Abelia

Samferdselsdepartementet svarer slik på kritikken:

– Det er et overordnet mål med forslaget å bidra til seriøsitet i drosjenæringen. Dette er ikke en påstand om at næringen som sådan er useriøs.

VIL HA MINSTESTANDARD: Statssekretær Mette Gundersen (Ap) i Samferdselsdepartementet. Foto: Heiko Junge / NTB

– Hensikten med forslaget er å sikre en viss minstestandard i bransjen, på samme måte som for annen yrkestransport, skriver statssekretær Mette Gundersen (Ap) i en e-post til NRK.

Hva med prisene?

Hva så med prisene? Har frislippet gjort det dyrere eller billigere å ta taxi? Det er det vanskelig å få noe entydig svar på.

«Veteranene» Oslo Taxi og Cabonline (tidligere Norgestaxi) har økt prisene noe på grunn av prisstigning i samfunnet og økte drivstoffpriser.

Når det gjelder de nye aktørene verserer historier på sosiale medier om korte turer som koster mange hundre kroner. Samtidig forteller kunder at det har blitt billigere enn før.

Nettopp manglende faktagrunnlag er Abelias hovedpoeng når de går imot endringer.

– Prisutvikling, faktisk kapasitet i markedet ute hos forbruker; dette er forhold myndighetene foreløpig ikke vet noen ting om, sier Nils-Ola Widme.

Må jobbe mer

Men for mange har det blitt vanskeligere å leve av å kjøre drosje.

– Når det blir flere om beinet, blir det mindre til hver enkelt, sier Anne Karlsen Hove, som leder Taxiforbundets avdeling i Oslo Taxi.

VANSKELIGERE: Mange kunder forteller at det er blitt vanskeligere å orientere seg i drosjemarkedet, forteller Anne Karlsen Hove, drosjeeier i Oslo Taxi. Foto: Olav Juven / NRK

– Det er nok mange som må legge til flere timer på arbeidsdagen sin for å klare seg, sier hun.

NRK presiserer at antall løyver ikke gjenspeiler antall drosjer nøyaktig. Noen løyver er tatt ut uten å være i bruk.