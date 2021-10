Hver fjerde drosje fikk bruksforbud etter kontroll

Onsdag kveld slo de til i samlet tropp.

Vegvesenet, Skatteetaten, Justervesenet og fylkene Oslo og Viken.

Flere steder la de med politiets hjelp en jernring rundt drosjeholdeplassen for å kontrollere alle biler og sjåfører.

En av fire biler som ble kontrollert fikk bruksforbud.

Flere biler var ikke registrert som drosje.

Enkelte sjåfører hadde ikke eget drosjeløyve. Mange biler manglet synlig løyvenummer og utvendig merking. Flere hadde ikke med seg politiets kjøreseddel.

Går utover sikkerheten

– At hver fjerde bil fikk bruksforbud, ser jeg som svært skremmende. Det går jo på sikkerheten for passasjerene, sier Ole-Martin Skjollby. Han er seniorkontrollør i utekontrollen i Statens vegvesen.

Ole-Martin Skjollby, seniorinspektør i utekontrollen i Statens vegvesen Foto: Kjartan Rørslett / NTB

Mange nye har begynt å kjøre drosje etter at reglene ble endret i fjor, slik at det ikke lenger er noe tak på antallet drosjeløyver.

Under storkontrollen ble det funnet ti tilfeller der drosjeløyvet var lånt eller leid ut ulovlig. Lovbruddet fører til at både sjåføren og den som eier løyvet blir politianmeldt.

Et drosjeløyve er en tillatelse fra myndighetene til å kjøre drosje.

– Som løyvehaver skal man ha tilfredsstillende økonomi, plettfri vandel og kompetanse. Så det kan være at de som leier eller drifter løyvet ikke tilfredsstiller kravene for å være løyvehaver, Skjolby.

Ikke registrert som drosje

Under kontrollen ble det også funnet biler som ikke var registrert som drosjer, kjørt av sjåfører med lånt eller leid drosjeløyve.

Statens vegvesen i aksjon under kontrollen onsdag kveld. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Kjøretøyene er registrert som din og min privatbil. Dermed har de EU-kontroll hvert annet år i stedet for hvert år, som er kravet for drosjebiler.

Drosjer har mer slitasje enn vanlige privatbiler, fordi de er i bruk døgnet rundt.

– Det kan også gå utover sikkerheten til passasjerene, sier Skjollby.

Han sier forsikringen på en privatbil ikke dekker transport av passasjerer.

Taxiforbundet er ikke overrasket

Fylkesleder i Norges Taxiforbund i Oslo Glenn Tuxen mener lovbruddene som er avdekket er svært alvorlige, men han er ikke overrasket.

– Dette er som forventet. Vi visste om det, sier han.

Glenn Tuxen, fylkesleder i Norges Taxiforbund i Oslo. Foto: Jorunn Hatling

Tuxen knytter lovbruddene til lovendringen fra i fjor. Den innebærer at drosjesjåfører ikke trenger å være tilknyttet noen sentral.

Det at det ikke er noen kontroll via en sentral har ført til flere useriøse sjåfører med mindre kunnskap om lover og regler, mener Tuxen.

– Vi har initiert overfor Statens vegvesen at de må ut å foreta disse kontrollene, sier han.

Avvik på taksameter

Justervesenet undersøkte taksametrene. Det ble funnet avvik i 19 av 110 tilfeller.

Tilsynsdirektør Nils Magnar Thomassen i Justervesenet Foto: Kilian Munch / Kilian Munch

– Taksameteret er viktig for kunden slik at du kan vite at du betaler riktig for turen, og at du kjører lovlig, sier tilsynsdirektør Nils Magnar Thomassen i Justervesenet.

Men feil på taksameteret er også et problem for skatteetaten, fordi det brukes som grunnlag for beskatning.

Skatteetaten trenger mer tid på å bearbeide sine funn