En mann er mistenkt for å ha gjemt et lik på Vår Frelsers gravlund

– En person kontaktet politiet og sa han hadde kunnskap til hvor avdøde var. Dette førte til funn av avdøde onsdag ettermiddag, sier leder av etterforskningsseksjon for drap i Oslo-politiet, Anne Alræk Solem.

Leder av etterforskningsseksjon for drap, Anne Alræk Solem, ønsker ikke å gå nærmere inn på detaljer da saken fortsatt er i et tidlig etterforskningsstadie. Foto: Paal Wergeland/NRK

Vedkommende er mistenkt for å ha fraktet liket til kumlokket på gravlunden, etter døden.

– Helt konkret for å ha fraktet avdøde til kummen på Vår Frelseres gravlund, og å ha lagt vedkommende der, sier Solem.

Politiet understreker at de ikke mistenker mannen for å ha gjort noe kriminelt, som kan ha ført til at vedkommende døde.

Ifølge VG, har ikke mannen en nær relasjon til avdøde, og han er ikke pågrepet.

Identitet fortsatt ikke kjent

Onsdag ettermiddag sendte Oslo-politiet ut en pressemelding der de opplyste om et funn av en død person i en kum på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

Politiet trodde de visste hvem den avdøde var og derfor kontaktet de antatt pårørende.

– Vi har hatt så sterke antagelser i denne saken, så vi har valgt å varsle pårørende. Da med et forbehold om at vi ikke har sikker identitet, sier Solem.

Hun understreker at det er viktig for de pårørende i saken å få bekreftet antagelsene. De vil få informasjon fra politiet først, før dette blir formidlet til media.

Politiet mottok torsdag ettermiddag en foreløpig obduksjonsrapport og kommer ikke til å kommentere innholdet nærmere. De jobber med å få finne ut av hvem den døde er, forteller lederen for etterforskningsseksjonen for drap.

– Jeg vil påpeke at politiet fortsatt behandler denne saken som et dødsfall med ukjent årsak, sier Solem.

De antar at sikker identitet tidligst vil komme i løpet av neste uke.