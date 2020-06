Dømt for drap på kone og sønn

– Jeg er kjempeoverrasket over dommen. Det er en feil dom og den vil helt åpenbart bli anket, sier mannens forsvarer Reidar Steinsvik til NRK.

Den 35 år gamle mannen stod tiltalt for å ha brukt øks og flere kniver for å ta livet av kona i romjula 2018.

Ifølge rettsmedisinerne var hun påført over 90 stikk, kutt og hugg. De mente skadene var uvanlig voldsomme og at mange av dem sannsynligvis ble påført mens kvinnen fremdeles var i live.

Det var Sarpsborg Arbeiderblad som først omtalte dommen. Den er ennå ikke forkynt for mannen, og statsadvokat Erik Marthinussen ønsker derfor ikke å kommente avgjørelsen fra tingretten.

Strid om tilregnelighet

Under hovedforhandlingen i midten av mai var det store stridstemaet om mannen var tilregnelig da han drepte kona.

En gruppe rettsmedisinsk sakkyndige at mannen var psykotisk da han begikk drapet på kona, mens en annen gruppe sakkyndige mente at han ikke var psykotisk.

Advokat Reidar Steinsvik forsvarte den 35 år gamle mannen i Sarpsborg tingrett. Han er overrasket over dommen fra tingretten. Foto: Rune Fredriksen/NRK

Aktor Marthinussen mente at mannen ikke kunne straffes og la ned påstand om dom på overføring til tvunget psykisk helsevern, mens hans forsvarer Reidar Steinsvik mente at han måtte frifinnes.

Nå har altså Sarpsborg tingrett likevel dømt ham til 19 års fengsel.

– Jeg har forstått at det var dissens ved om han var tilregnelig eller ikke. Fagdommeren stemte for at han var utilregnelig, mens meddommerne mente han var tilregnelig. Ut fra de sakkyndiges uttalelser, er jeg overrasket over at de kom til den konklusjonen, sier Steinsvik.

Visste ikke om det var ham

Da mannen selv forklarte seg om drapsnatten, sa han at han ikke visste om det var han som hadde drept kona.

Men hva husker du? spurte statsadvokat Marthinussen

– Jeg husker at jeg kranglet med min kone, og nå er jeg tiltalt for å ha drept henne. Jeg har sett bilder av sårene hennes. Men hvor hun fikk sår og skader fra, det husker jeg ikke, svarte han.

Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad er mannen også dømt for vold mot sine to barn, som ble vitner til at moren deres ble drept. Parets sønn fikk flere kuttskader da han forsøkte å avverge angrepene.

Da drapet skjedde var mannen allerede tiltalt for uaktsomt drap på sin fire måneder gamle sønn, som ble funnet død i en badebalje i familiens hjem 16. februar i 2017. Dette var også en del av rettssaken i Sarpsborg tingrett.