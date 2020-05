Statsadvokat Erik Marthinussen sa i sitt sluttinnlegg at det er bevist at den 35 år gamle mannen er skyldig.

– Jeg kan ikke se at det er noen tvil om at tiltalte er skyldig i å ha drept kona og skadet sønnen. Det er etter min mening heller ingen tvil om at de to barna så og hørte at moren deres ble drept, sa han.

Den 25 år gamle småbarnsmoren ble funnet i parets bolig i Sarpsborg i romjula 2018. Hun hadde omfattende skader etter å ha blitt stukket, kuttet og hugget over 90 ganger med kniver og en øks.

– Kvinnen ble påført voldsomme skader. Uvanlig voldsomme, oppsummerte rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen i sin forklaring.

– Må ha følt frykt og dødsangst

Marthinussen kalte drapet brutalt og pekte på at kvinnen trolig var i live under store deler av drapshandlingen.

– Drapet har tatt tid og barna har vært i situasjonen mens det pågikk. Slik jeg vurderer det, må hun ha følt frykt, dødsangst og smerte over tid.

Mannens forsvarer, Reidar Steinsvik, understreket at medlemmene i retten sto overfor en handling som vekker avsky, men han ba dem samtidig om å ikke la seg styre av følelser.

Forsvarer Reidar Steinsvik ba retten om å ikke la seg prege av følelsene i saken da han la ned sin påstand mandag. Foto: Rune Fredriksen/NRK

– Det er en svært brutal handling og små uskyldige barn. Det gjør at man implisitt lar følelser få innvirkning og betydning for den vurderingen man skal foreta. Det er menneskelig. Men den menneskeligheten har man ikke råd til å la seg styre av, ellers kan man trå feil og avsi feil avgjørelse.

Statsadvokaten Marthinussen mener 35-åringen også er skyldig i uaktsomt drap på sin fire måneder gamle sønn i 2017.

– Han la sønnen i en badebalje og gikk til et annet rom. Da han var borte, fikk sønnen munnen og nesen under vann. Det å forlate et spedbarn alene i en balje med vann er uten tvil uaktsomt, sa Marthinussen.

Nødvendig for å verne andres liv

Det store spørsmålet i saken har vært om 35-åringen var tilregnelig da hendelsene skjedde. Fire sakkyndige psykiatere har vurdert mannen, men har kommet med forskjellige konklusjoner.

– Her er det en tvil av en slik grad at man må konkludere med at han var utilregnelig på handlingstidspunktene. Min påstand blir at han må frifinnes, eller anses på mildest måte. Han mener selv at han er frisk, at det ikke er nødvendig med tvungent psykisk helsevern, og at han derfor skal løslates, sier Steinsvik.

Krimteknikere jobber på åstedet i Sarpsborg i romjula 2018. Inne i boligen fant de fire kniver og en øks som skal ha blitt brukt under drapet. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix

Aktor Marthinussen sa at han vurderte det til at tiltalte var psykotisk på hendelsestidspunktene.

Han mener at tiltalte ikke kan straffes, men bør overføres til tvungent psykisk helsevern.

– Jeg vil konkludere med at en dom på overføring til tvungent psykisk helsevern er nødvendig for å verne andres liv, helse og frihet. Det blir derfor også min påstand.

Tone Monclair, som er bistandsadvokat for barna, la ned påstand om oppreisningserstatning på 600-700.000 kroner til hvert av barna.

Dom i saken er ventet først i juni.