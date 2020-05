Tror drapstiltalt hentet flere våpen etter å ha knivstukket kona

– Det er mange skader og noen voldsomme bilder.

Rettsmedisiner Cathrine Olufssen advarte retten om sterke bilder da hun skulle redegjøre for obduksjonen av småbarnsmoren som ble drept i Sarpsborg i romjula 2018.

Samtidig ble kvinnens pårørende rådet av tingrettsdommer Ragnhild Borgerud til å ikke følge akkurat denne delen av rettsforhandlingene.

Gjennomgangen viste at den 25 år gamle kvinnen hadde omfattende skader etter å ha blitt stukket, kuttet og hugget over 90 ganger med minst to forskjellige våpen.

– Kvinnen ble påført voldsomme skader. Uvanlig voldsomme, oppsummerte rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen.

Lammende og dødelige skader

Tidligere på dagen hadde politiets krimteknikere fortalt om hvilke spor de fant på åstedet. Inne i boligen fant de en øks og fire kniver med blodspor fra offeret.

Øksen skal den tiltalte mannen ha hentet i et fyrrom som ligger i tilknytning til boligen, med inngangsdør fra hagen.

– Den ble etter all sannsynlighet hentet inne på fyrrommet etter at voldshandlingen hadde startet, men før døden inntraff, forklarte krimteknikerne.

Da de kom til åstedet, lå beskyttelsen til øksens egg fremdeles på gulvet i fyrrommet. På beskyttelsen fant de blodspor fra både tiltalte og avdøde.

Store styrker fra politiet rykket ut til boligen etter å ha fått melding om drap i romjula 2018. Foto: NRK

Rettsmedisiner Olufsen kunne ikke fastslå hvor lenge drapshandlingen varte, men poengterte at det tar tid å påføre en person over 90 skader.

Hun fortalte videre at kvinnen sannsynligvis fikk flere av skadene mens hun fremdeles var i live og forsøkte å beskytte seg selv.

– Hun hadde en del vergeskader. De kjennetegnes ved at offeret har gjort noe for å avverge det som skjer, som å løfte armene for å beskytte seg, forklarte hun.

Olufsen fortalte at flere av kuttene og huggene var påført med stor kraft, og at offeret fikk lammende og dødelige skader i halsregionen. Flere av skadene passet med en øks som var lik den som ble funnet på åstedet.

Politiet sperret av området rundt familiens bolig for å gjøre undersøkelser. Ifølge krimteknikerne har den tiltalte mannen trolig hentet en øks i et fyrrom med inngang på baksiden av huset. Foto: TN Media

Tiltalte: – Det er sjokkerende

Retten fikk også se bilder av skadene til da seks år gamle sønnen til paret. Gutten hadde skader på armene som ifølge rettsmedisinerne var forenlig med vergeskader.

Tidligere i rettssaken har det kommer frem at han sannsynligvis fikk skadene da han og søsteren forsøkte å beskytte moren fra å bli drept.

Tirsdag forklarte den drapstiltalte ektemannen at han husket svært lite av det som skjedde den aktuelle natten. På spørsmål om det var han som hadde drept kona, svarte han at han ikke visste.

Da detaljene fra åstedet og obduksjonssalen ble presentert for retten, viste mannen sterke følelser i forbindelse med deler av det som ble lagt frem av krimteknikerne og rettsmedisinerne.

Etterpå ble han spurt om hvordan han hadde opplevd å se bildene.

– Det er sårende og trist det som har skjedd. Det er sjokkerende. Det er veldig trist at noe slikt skjer med en familie i et trygt land, svarte han.