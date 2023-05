– Vi har fortsatt høyt trykk på avdelingen, forteller leder i Norsk Forening for Akutt- og Mottaksmedisin, Jørn Einar Rasmussen.

Han er til daglig akuttspesialist ved Drammen sykehus. I fjor slo han alarm, da en økende strøm av pasienter måtte behandles på akuttavdelingen. På det meste måtte 100 pasienter behandles daglig, og Rasmussen var bekymret for kapasiteten.

Situasjonen har ikke endret seg nevneverdig siden den gang.

– Det ser ut som vi nå har nådd en ny normal. Vi ser langt flere pasienter enn vi gjorde før pandemien, men vi er blitt flinkere til å håndtere dette nå, sier Rasmussen.

Han mener akuttmottakene flere steder i landet er i samme situasjon.

Langt færre dør

En vesentlig ting har derimot endret seg siden den gang; langt færre av pasientene dør.

De siste månedene har nemlig dødstallene sunket dramatisk her i landet.

Grafen nedenfor viser utviklingen i Norge i 2022, og frem til april i år.

Den viser tydelig at noe skjedde etter nyttår.

– Både koronabølgen og influensaepidemien gikk raskt tilbake etter nyttår, og da sank også totaldødeligheten. Det er normalt med en topp i dødeligheten ved årsskiftet. Denne gang ble denne toppen høyere og spissere. Det økte raskt og gikk raskt tilbake, forteller fagdirektør Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet.

Da koronatiltakene opphørte i februar i fjor, fikk viruset i praksis fritt spillerom i befolkningen. Resultatet ble en betydelig overdødelighet i Norge.

– Nesten hele befolkningen ble smittet av koronaviruset i 2022, i hovedsak i tre store bølger. Dette medførte nærmere 3500 koronadødsfall, de aller fleste hos eldre. I tillegg hadde vi en rekordhøy topp i alvorlig influensa ved juletider, sier Aavitsland.

Til og med uke 18 i år er det registrert 563 såkalte covid-19-assosierte dødsfall. I samme periode i fjor var dette tallet tre ganger så høyt.

Fagdirektør Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet tror dødeligheten i Norge vil normalisere seg i løpet av de neste to årene. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Venter mindre alvorlig sykdom

Faren er likevel ikke over.

Nye virusvarianter truer med å gi nye smittebølger, men Aavitsland tror ikke det innebærer nye runder med høye dødstall.

–Så å si hele befolkningen har nå vært koronasmittet minst en gang. De aller fleste voksne er også vaksinert to-fire ganger. Befolkningen har altså bred beskyttelse mot alvorlig koronasykdom, mener fagdirektøren.

Ifølge Aavitsland vil de kommende bølgene derfor bestå av folk som smittes for andre og tredje gang.

– Vi venter at de får mindre alvorlig sykdom. Likevel vil korona fortsatt forårsake en del dødsfall blant de eldste og skrøpeligste, sånn som influensa og lungebetennelser har gjort i alle år. Vi regner med at totaldødeligheten normaliserer seg i Norge løpet av et par år.

Færre dødsfall i Europa

De fleste andre land i Europa, opplever en lignende utvikling. Tall fra Eurostat, som samler inn statistikk fra alle EU- og EØS-land, viser en tydelig nedgang i dødeligheten.

I mars ble det registrert en overdødelighet på bare 0.3 prosent. Til sammenligning var overdødeligheten på nær 20 prosent så sent som i desember i fjor.

Totalt er 1.735.000 flere europeiske menneskeliv gått tapt enn det som er normalt, i løpet av de tre pandemiårene.