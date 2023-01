Dette gjør politiet etter skytingene i Oslo

Det er lørdag natt i Oslo sentrum.

Musikken dunker fra høyttalerne, og stemningen er god blant de som har samlet seg ved barene i Klingenberggata.

Så skjer det uventede.

Noen begynner å skyte utenfor utestedet Raadhuset bar.

To gjengtopper i den kriminelle banden Young Guns blir skutt.

Politiet mistenker at to menn knyttet til mc-klubben Satudarah står bak skytningen.

Det som er oppgjør i kriminelle gjenger har begynt å skje der vanlige folk går forbi.

– Det er en risiko for at tilfeldige blir rammet når vold skjer på åpen gate, sier Rune Solberg Swahn i politiet.

Han legger til:

– Det tar vi på høyeste alvor.

Bilde fra overvåkningskamera på Smak gatekjøkken. Politiet kjenner ikke identiteten til gjerningspersonen og ber om tips. Foto: Politiet

Mandag kveld skjer det igjen.

Noen skyter på gatekjøkkenet Smak i Nydalen. Ingen blir truffet av skuddene.

Dette er den andre skytingen på åpen gate i Oslo på kort tid.

Politiet ser ingen sammenheng mellom skytingene.

Dette gjør politiet:

Allerede etter den første skytingen ble det laget en egen gruppe sammen med Øst politidistrikt.

Her er det spanere, etterforskere og kriminalteknikere som jobber med å finne ut om det kan skje mer vold i fremtiden.

Politiet jobber ut ifra flere teorier.

For å stoppe skytingen på åpen gate mener politiet det er flere ting de kan gjøre.

Kilder NRK har pratet med sier politiet nå jobber døgnet rundt med disse tingene:

De beslaglegger våpen og mobiltelefoner.

Snakker med folk i miljøet og de som kan sitte på mer informasjon.

Kartlegger ulike kriminelle miljøer.

Rune Solberg Swahn i politiet forklarer at det er viktig å kjenne personene og miljøet godt for å hindre rekruttering og unngå vold.

Jobber skjult på det mørket nettet.

Her går de gjennom chatsamtaler, følger med i lukkede forum, sporer posisjoner og hører på telefonsamtaler

Setter inn meglere for å hindre hevn.

Politiet har egne meglere, som er utdannet for å løse konflikter. De går inn i miljøene, snakker med folk og prøver å forhandle frem fredelige løsninger. De advarer også om hva som kan skje hvis gjengmedlemmene hevner seg på hverandre.

Kontrollerer aktuelle personer og adresser.

Er synlige i bybildet.

Politiet jobber også opp mot lokalmiljøene.

– Vi jobber tett sammen med kommune, andre offentlige etater, næringsliv, frivilligheten, trossamfunn og andre positive krefter ute i lokalmiljøene, sier politisjef Grete Lien Metlid til NRK.

Grete Lien Metlid leder felles enhet for etterretning og etterforskning. Politiet jobber tett med kommunen og de ulike bydelen i Oslo. Foto: Anders Fehn / NRK

Langvarig konflikt mellom gjengene

NRK erfarer at det er en langvarig konflikt mellom toppene i Young Guns og MC-klubben Satudarah. Trolig startet det rundt 2011.

Motorsykkelklubben beskrives som 1 % klubb. De er lovløse og følger sine egne lover og regler. MC klubben er involverte i grov kriminalitet, våpen og smugling av narkotika, torpedovirksomhet og vold.

Young Guns og Satudarah har vært voldelige mot hverandre i flere år. Satudarah har fått innpass på østkanten i Oslo og rekrutterer aktivt unge folk inn til klubben deres.

En av lederskikkelsene for Satudarah er en mann i 30-årene. Siden desember i fjor har han sittet i varetekt for knivstikkingen utenfor en nattklubb på Lillestrøm.

NRK er kjent med at politiet tidligere har satt mannen i sammenheng med flere skyte- og voldsepisoder i Oslo og på Romerike.

Samtidig jobber politiet for å unngå at de to gjengene skal hevne seg på hverandre.

– Vi er ute og i kontakt med mange ulike personer og miljøer i Oslo, og vi jobber hele tiden for å ha mest mulig kunnskap om konflikter og miljøer for å forhindre alvorlige voldshendelser, sier Metlid.