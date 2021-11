Lillestrøm kommune er nå ferdig med anleggsarbeid og utbedringer ved søppeldeponiet.

Det har tatt to år og kostet 100 millioner kroner. Hensikten har vært å stoppe gassen fra å lekke inn i husene som ligger rundt.

Kommunestyret har nå bestemt at boligene skal selges og leies ut.

Kommunedirektøren mener det er riktig å starte et gradvis salg av leilighetene. Noen leiligheter skal også leies ut, eller brukes som kommunale boliger.

Først må boligene gjennomgås og pusses opp om nødvendig. I tillegg vedtok politikerne at gassnivået skal dokumenteres nøye.

Advarer mot å selge

Kjell Inge Ambjørndalen var advokat for familiene som bodde i leilighetene inntil for to år siden.

Han er ekspert på erstatningssaker og advarer kommunen mot å selge.

– De risikerer selvfølgelig et nytt erstatningsansvar og at saken aldri tar slutt, sier Ambjørndalen.

Kommunen tar en risiko ved å legge leiligheter på deponi ut for salg, mener advokat. Foto: Dag Aasdalen / NRK

–Så lenge det er så mye avfall som ligger der, så vil det komme gass. Det er ingen som kan beskytte dem fullt og helt, hevder han.

– Men kommunen mener det ikke er farlig?

– De sa det var trygt tidligere også, uten at beboerne var enige, sier advokaten.

NRK har vært i kontakt med Lillestrøm kommune i forkant av kommunestyremøtet. De ønsket ikke da å kommentere denne saken.

Mener det er trygt

Kommunen mener det aldri har vært helsefarlig å bo i leilighetene. Ifølge dem har de fått støtte fra FHI på dette.

– Anlegget som er tatt i bruk virker godt og viser gode resultater, sa Vidar Almsten som er kommunalsjef for eiendom i Lillestrøm til NRK i oktober.

Folk har fortalt at de ble dårlige av å bo der. De mener salg av boligene er hårreisende.

Tomme nå, men leilighetene inntil et gammelt søppeldeponi kan bli leid ut eller solgt på nytt. Foto: Nadir Alam / NRK

Fortsatt gass på avveie

Kommunen har gjort mye for å fikse problemene. Men det er fortsatt gass på avveie.

Det viser NRKs gjennomgang av målinger som selskapet Multiconsult har gjort for Lillestrøm kommune.

Ved en hundepark er det målt eksplosjonsfarlige nivåer av metan.

Fire av leilighetene som er tenkt solgt har vært undersøkt flere ganger i år. I to av dem har små mengder av deponigass lekket inn i stue og kjøkken gjennom stikkontakter og ved gulvlister.

Ved en kum 20 meter fra husveggen målte selskapet 3 prosent metan (5 prosent er eksplosjonsfare). Det tyter også opp deponigass fra bakken ved den ene kortveggen.

Gass på avveie: Videoen viser at det bobler i en sølepytt i Brånåsdalen. Bård Nafstad/NRK

Kjøpte ut beboerne for to år siden

Kommunen bladde opp nesten 68 millioner kroner for de 22 leilighetene for to år siden.

Beboerne var da desperate etter å komme seg vekk fra området, og stevnet derfor kommunen.

Like før saken skulle opp for retten ble de enige om et forlik der kommunen kjøpte ut beboerne.

Kommunen har hevdet at leilighetene ble kjøpt for å skåne beboerne for anleggsarbeider.

I mars ble 14 villaeiere tilkjent millionerstatninger i lagmannsretten etter en lang kamp mot kommunen.