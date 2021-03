– Nå er jeg lykkelig, men samtidig føler jeg meg helt tom. Det er en seks års kamp som endelig er over, sier Vidar Hoel, som er talsmann for de 14 familiene.

Vidar Hoel er talsmann for de 14 huseierne som har ligget i en årelang stid med hjemkommunen og søppelgasser og setningsskader. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Den helt ferske dommen fra lagmannsretten sier at beboerne skal ha dekket et verditap på eiendommene sine på femti prosent.

Dette utgjør rundt 35 millioner kroner sammenlagt for de 14 husene. I tillegg må Lillestrøm kommune dekke saksomkostninger på 4,7 millioner kroner.

Dette er andre gang beboerne går seirende ut av rettssak med Lillestrøm kommune. Også i tingrettsdommen fra i fjor ble huseierne tilkjent en tilsvarende erstatning.

Men gleden ble kortvarig for beboerne. Kommunen ville ikke akseptere dommen. 12. januar i år startet en tre uker lang ankebehandling i gamle Fet rådhus.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

At kommunen fortsatte å kjempe videre mot egne innbyggere i rettssalen fikk politiske følger i Lillestrøm, da MDG brøt av samarbeidet med Arbeiderpartiet.

Solgte tomter over fylling

Striden handler om at mange hus har blitt skakke og metangass har lekket inn. Beboerne har ment det har vært kommunens feil som eier av fyllinga. Kommunen derimot har ment at ansvaret lå hos utbyggerne. De hevder de ikke gjorde godt nok arbeid, blant annet med fundamenteringen.

Lillestrøm kommune har så langt ikke villet kommentere dommen. Det er altfor tidlig. Kommer tilbake til deg, får NRK i svar fra informasjonsavdelingen.

Det var Skedsmo kommune (nå Lillestrøm) som i sin tid eide og drev deponiet som strekker seg inn under deler av boligfeltet. Kommunen solgte også tomtene på 1990-tallet.

– Er deponiets feil

I dommen fra Eidsivating lagmannsrett får huseierne medhold i at det er søpla som råtner og krymper nede i bakken som er skyld i at husene blir skjeve.

Familiene har ligget i strid med kommunen og krevd at boligene blir erstattet. Talsmann for huseierne, Vidar Hoel (t.h.) og tidligere ordfører Ole Jacob Flæten. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Kommunen argumenterte i retten med at den nå har gjort store forbedringer for beboerne. De har laget et oppsamlingsanlegg som skal fjerne gassen fra området.

Kommunen har også hevdet at mengdene metangass som lekker inn i husene er så små at det er helt ufarlig. Og at verdireduksjonen på boliger i nærområdet er liten.

Beboerne mener anlegget ikke virker og ikke vil fjerne gass som havner nær deres hus. De frykter at gass kan lekke inn og eksplodere.

En hendelse fra i fjor høst illustrerte problemet, mener de. Da ble en gasslomme punktert like ved en av boligene og potensielt brennbar gass strømmet opp av hullet ved husveggen.

Richard Møller filmer hullet i hagen hvor den boblende lyden kommer opp. Du trenger javascript for å se video. Richard Møller filmer hullet i hagen hvor den boblende lyden kommer opp.

Deponi-skandalen Ekspandér faktaboks En rekke boliger i Brånåsdalen på Holt Vestvollen er bygget inntil eller delvis over et nedlagt kommunalt søppeldeponi. Deponiet var i drift mellom 1970 og 1991. Skedsmo kommune (nå Lillestrøm) eide fyllingen og regulerte og solgte mange av tomtene. 14 huseiere i randsonen krever erstatning for verditap på grunn av gass-innsig i boliger og skjevheter i husene. Huseierne vant sammenlagt 34 millioner kroner i tingretten, men kommunen har anket. Kommunen mener problemene skyldes at utbyggerne gjorde dårlig grunnarbeid. Et hus ble kjøpt og revet av kommunen i 2017. Ifølge kommunen hadde gass fra fyllinga tatt fyr på badet i dette huset. Huseieren har i ettertid hevdet at brannårsaken skyldtes kortslutning inne i en vegg som følge av at huset var blitt svært skjevt. I tillegg til dette ene huset har kommunen kjøpt ut drøyt 20 leiligheter. Beboerne har bosatt seg andre steder.

Dommen fra Eidsivating lagmannsrett gir beboerne rett i at gassen er et problem:

«Gassen er et reelt problem, og ikke et subjektivt, innbilt problem hos huseierne», står det.

Retten viser til at det tidligere er revet et hus og at leiligheter har blitt tømt på grunn av gassen. De viser også til at det er sakkyndige som har vært inne og landet på at gassen er et problem.