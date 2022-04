Det har skjedd noe med russen i Oslo

Utenfor Hausmania i Oslo sentrum høres lyden av festende russ.

I kveld er 200 elever fra Elvebakken videregående samlet i de gamle industrilokalene ved Akerselva. Russepresident Marie Glimstad forteller NRK hva som skjer på innsiden av murveggene.

– Det er utrolig god stemning. Vennene våre har samlet seg her for å feire at det er konseptslipp.

Konseptet er Bacchanalia 2022. Et russekonsept på lavbudsjett. Uten russebuss.

KONSEPT: – Vi kom opp med navnet Bacchanalia fordi vi går på bakka, forteller Marie. Foto: Privat Foto: Privat

– Vi er ikke veldig interessert i russetiden. Det var ikke et spørsmål engang om vi skulle ha en buss.

Russepresidenten forteller at det er venner fra de andre sentrumsskolene, istedenfor russebusser, som er invitert på slippet.

– Det er ikke noen fokus på status og liknende. Det er bare venner som fester sammen, og det er det russetiden også skal være. Mener jeg da.

På konseptet er de 27 stykker. Nå planlegger vennegjengen fra Elvebakken en russetid i parker og leiligheter i Oslo. En så billig russetid som overhodet mulig.

Et ironisk forhold til russetiden

Det gjør også russen på Edvard Munch videregående. Skolen med kunst- og håndverksfag ligger bare et steinkast unna Elvebakken og Akerselva.

Utover pultene i et klasserom ligger det tre røde russedresser.

TI TIMER ARBEID: Tekstilelevene har totalt brukt ti timer på å sy russedressen. Fortsatt gjenstår arbeidet med å designe og trykke på merkene. Foto: Johanna Hauge / NRK Foto: Johanna Hauge / NRK

– Vi har brukt så mye tid på de. Man blir jo litt stolt, sier tekstilelev Linde L'Abée-Lund.

Sammen med Oline Guillemot Høgtvedt Berg og Jazmin Falk sitter hun igjen så ofte hun kan for å få ferdig dressen til russetiden.

– Jeg orket ikke å kjøpe fra russedress. Da kom vi på ideen om å sy dem selv, sier Oline. Tanken bak de selvlagede dressene er å boikotte russefirmaene. – Jeg føler vi har et ironisk forhold til det. Vi synes det var gøy å finne på noe kødd bare for moro skyld.

Jazmin forteller at de har brukt 300 kr på dressen. De billige russedressene fører til mindre press, og så er de mer miljøvennlige, mener hun.

I design- og tekstilklassen har de også sitt eget konsept. Låta lager de selv, og russekortene er bestilt hos et visittkortselskap.

– Sånne konseptgrupper. Jeg føler det er flere nå, siden det er lettere å gjøre mer selv, sier Jazmin.

Hun har ikke lagt merke til at russ på sentrumsskolene i Oslo pleier å ha buss.

– Men det at det ikke skal være så høytidelig er kanskje litt nytt. Holdningen til det er kanskje litt endret.

REDD FOR DRESSEN: Oline har brukt 300 kr på denne russedressen. Hun kommer til å være redd for den etter alt arbeidet og detaljene som ligger bak. Foto: Johanna Hauge / NRK Foto: Johanna Hauge / NRK

Velger selv hvor mye det skal koste

Lenger opp Akerselva, på Grünerløkka, ligger Foss videregående.

Utenfor den tredje sentrumsskolen møter vi Mathilde Camilla Jonassen. Hun er også russepresident. Og er på konsept, men forteller at deres blir sluppet litt sent. De er litt bakpå.

– Vi har et dekknavn da. Navnet er da «prodekko», fordi det er dekknavn, ler hun.

VELGER PRISEN SELV: Når man er på konsept kan man velge litt selv hvor mye russetiden skal koste, forteller Mathilde. Foto: Johanna Hauge / NRK Foto: Johanna Hauge / NRK

Også på Foss velger de fleste å være med på et konsept. Det er ingen begrensninger på hvor mange de kan være.

Men de velger ofte et fornuftig antall, og siden det ikke er like strengt går det an å ha med flere, forteller hun.

– Jeg vil tro det er litt mer inkluderende enn buss. Da har man ofte en maksgrense fordi man må ha godkjente sitteplasser.

Mathilde er glad for at det å være flere blir lettere i år. – Man kan inkludere folk når det ikke er korona. Jeg tror mange gleder seg.

Russetiden startet den 19. april, og kanskje blir årets feiring starten på en endring?

Mathilde vet ikke helt hvordan russetiden vil bli. For det er to år siden russen fikk feste som normalt.

– Vi vet ikke akkurat hva man gjorde før, men det er kjempedeilig at vi får en forhåpentligvis helt vanlig russetid.