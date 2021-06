Derfor besvimer enkelte når de vaksineres

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi ser det hver dag i Drammenshallen, folk med nærbesvimelser. Flere hver dag. Vi har også folk som svimer av. Ikke hver dag, men jevnt og trutt.

Einar Sagberg er smittevernoverlege i Drammen kommune. Foto: Azad Razaei / NRK

Det sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Koordinator for koronavaksinasjon i Drammen, Kristina Vejlgaard, kan bekrefte at de ser at noen opplever symptomer knyttet til besvimelser jevnlig, og at det er særlig yngre som skiller seg ut.

– Akkurat hvor mange det er i løpet av en dag er vanskelig å si, men vi ser kanskje 10–15 personer som er nær å besvime hver dag. Nå vaksinerer vi stadig flere yngre personer, og de får flere reaksjoner knyttet til besvimelser i forhold til eldre. Da vi vaksinerte de over 75 år var det aldri noen, forteller Vejlgaard.

Vejlgaard tror årsaken er at stressnivået hos de yngre er høyere i den spesielle situasjonen en massevaksinering er.

– De er mer nervøse for sprøyter generelt enn det eldre er.

Kristina Vejlgaard, koordinator for koronavaksinasjon i Drammen, sørger for at man er beredt på alle situasjoner under vaksinering i Drammenshallen. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Nå kommer det også folk som til vanlig ikke ville vaksinert seg, men føler at nå må de gjøre det.

Beredskap på plass

Til nå er 1,46 millioner nordmenn ferdigvaksinerte, nesten 28 prosent av befolkningen. I Drammenshallen er et stort apparat i sving for å ivareta de som vaksineres og for å garantere trygghet. Vaksinevakter, sykepleiere og leger trener på akutte situasjoner som kan oppstå.

Intensivsykepleier Gerd Lillian Austad vil at alle skal føle seg trygge og ivaretatt når de får vaksine. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Det kan være helt fra lette reaksjoner, noen som føler at de besvimer, og til mer alvorlige reaksjoner. Nå har vi trent på dette syv ganger, sier intensivsykepleier Gerd Lillian Austad, som garanterer at pasientene er i trygge hender.

Hun ber folk som opplever at det skjer noe med kroppen om å si ifra til vaktene på vaksinasjonsstedet så raskt som mulig.

– De er der for å hjelpe deg og jo tidligere du gir beskjed, jo bedre er det.

Vanlig reaksjon

– Etter vaksinering kan man føle seg kvalm, uvel, kjenne en prikking, og det kan ende med en besvimelse, forteller Sagberg.

Det ikke er innholdet i vaksinen man reagerer på hvis man besvimer. Det er en mental reaksjon, som kan skje når man er engstelig og urolig for hva som kan skje. Det under slike situasjoner vi opplever hjertebank og høy puls, som gjør at nervesystemene i kroppen kjemper om kontroll.

Sagberg forklarer nærmere hva som skjer når noen besvimer.

– Vi har to nervesystemer i kroppen. Det ene styrer vi selv, for eksempel at vi beveger på bena. Det andre styrer alt som skjer inni kroppen vår, som de indre organene våre. Det ene pisker på, og det andre bremser. De jobber mot hverandre. Nervesystemet som bremser får hjertet til å gå roligere, og dette fører til at blodtrykket faller. Da går det mindre blod til hjernen og da kan vi besvime.

I Drammenshallen har de kapasitet til å vaksinere rundt 2500 personer hver dag. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Forberedt på det verste

Selv om reaksjoner som kvalme og besvimelse er helt vanlige, er apparatet i Drammenshallen forberedt på hvis alvorlige reaksjoner skulle oppstå, som allergiske reaksjoner på vaksinen.

– Det er veldig sjelden at det skjer, de såkalte anafylaktiske reaksjonene (akutt og livstruende allergisk reaksjon, journ.anm.). Nå har vi satt 70.000 vaksiner i Drammenshallen, og ennå ikke opplevd det her. Men vi skal være forberedt hvis det skulle skje, sier Vejlgaard.