Fra i dag kan nordmenn reise til de fleste Schengen- og EØS-land uten å måtte gå i karantene. Turister fra disse landene kan også komme til Norge.

Lenka Neuzilova og Mirek Bartek fra Tsjekkia har med seg barna på bobil-ferie til Norge. De kom til Norge rett etter midnatt og er kanskje blant de første som kom hit etter at restriksjonene ble opphevet.

– Vi elsker Norge. Vi kommer hit hver sommer på ferie med barna, sier Neuzilova.

De fulgte med da regjeringen bestemte 10. juli at de var blant dem som kunne komme hit på ferie.

– Vi er friske og vi gjør alt vi kan for å beskytte oss mot koronaviruset. Vi kjørte gjennom Sverige og vi stoppet ikke - bare rett fra ferjen til grensen.

FORSIKTIGE: Familien forteller at de tar alle forholdsregler for å beskytte seg fra koronaviruset. Foto: Heidi Sivertzen-Oksmo / NRK

Møter kjæresten for første gang

På Oslo Lufthavn står Amalie Svane fra Arendal. Hun skal møte kjæresten sin som kommer fra Nederland for aller første gang.

– Jeg skulle dit i april, men så stengte grensene i mars, så vi hoppet på første mulighet da vi hørte at grensene skulle åpne, forteller hun.

FOR FØRSTE GANG: Amalie Svane og kjæresten møttes for aller første gang på Oslo Lufthavn i dag. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Svane og kjæresten bestilte flybillett tidligere i juli. Hun forteller at det er få folk på flyplassen.

– Man skulle ha forventet mer siden det åpnet i dag. Men det er ikke så mye trøkk her som jeg hadde tenkt at det skulle være.

Kommer til Norge på motorsykkel

De står og tripper ved den finske grenseovergangen Karigasniemi i solskinn. Grensestasjonen finner man bare to mil fra Karasjok i Finnmark. Endelig har dagen kommet, de skal endelig få oppleve Nordkapp-platået.

– Vi er veldig glade for at grensene endelig åpner, sier motorsyklisten Boštjan Sešel til NRK.

KLARE FOR FERIE: Motorsykkelfølget fra Slovenia gleder seg til å oppleve Norge. Foto: Piera Balto / NRK

Følget besøker nye land hvert år og motorsykkelturene gjennom Europa gjøres hvert år for følget fra Slovenia. I år tar de derimot ekstra forholdsregler turene.

– Vi har selvfølgelig med oss desinfeksjon, holder sosial avstand og er nøye med håndvasken, sier Sešel.

Motorsykkelfølget er på sin side ikke redde for koronaviruset. De prøver nærmest å isolere seg fra andre mennesker på turen.

– I grevens tid

Markedssjef Nina Moland Andersen i Color Line i Kristiansand er svært glad og lettet over at åpningen skjedde mens det fortsatt er mye igjen av sommeren.

I GREVENS TID: Markedssjef Nina Moland Andersen i Color Line i Kristiansand sier det er viktig for turistene at de nå kan komme til Norge. Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Det var i grevens tid og veldig viktig for tyskerne, som har ferie i august og september. Jeg tror at dette er svært avgjørende for norsk reiseliv for at vi nå kan få en bedre sesong enn fryktet, sier Moland Andersen.

De har hatt jevn pågang av bestillinger fra danske og tyske turister siden 10. juli. Hun forteller at det var godt med tyske bobiler som rullet i land ved fergeanløpet fra Hirtshals i Danmark rett over midnatt.

Disse landene kan du reise til

Regjeringen varslet om åpningen 25. juni. Det blir beholdt innreisekarantene for landene som ikke oppfyller kriteriene for smitte.

10. juli kom listen over landene i Europa som nordmenn kan reise til. Unntakene er Portugal, Ungarn, Kroatia, Romania, Bulgaria, Luxembourg og mesteparten av Sverige.

Det er kun enkelte regioner i Sverige som er gitt grønt lys. Restriksjonene vil oppdateres hver 14. dag.

Politiet er forberedt på at det kommer flere reisende til Norge, men de øker ikke bemanningen, skriver NTB. Det er ventet rundt 40 fly til Oslo Lufthavn på Gardermoen.

En undersøkelse forrige uke viste at 2.2 millioner tyskere vurderte norgesferie dersom grensene ble åpnet, ifølge E24.