Bestilte i januar – reiste med første fly: – Vi har hatt griseflaks

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette er helt fantastisk, nå er vi klare til å bade, sier Audun Siljan Vestby. Han har akkurat landet sammen med familien på flyplassen i Chania på den greske ferieøya Kreta. Her skal de være i to uker, men det trodde de ikke for noen måneder siden.

Bekymret

– Vi var for en gangs skyld tidlig ute med å bestille billetter, men så kom korona, sier Irene Siljan Vestby, som lenge var bekymra for turen. Så kom den gledelige nyheten.

Det var fredag i forrige uke regjeringen åpnet opp for karantenefri-ferie, men det var først fra og med onsdag. Familien har sjekket med forsikringsselskapet at de kunne reise en dag før, siden de hadde bestilt før pandemien satt verden på vent.

– Vi har leid bil, bor i et eget hus og er bare sammen med familie og kjente. Men vi har hatt griseflaks, sier Morten Krogsrud, som må innrømme at de har tenkt mye på om det er trygt.

Føles som april

For Hellas har opplevd lokale smittetopper etter at de åpnet opp for utenlandske turister, men det har vært mest i nord, på grensen mot Nord-Makedonia. På øyene har de bare sett pengene forsvinne.

– Vi er midt i høysesongen, men egentlig er vi i begynnelsen av april, sier restaurantsjef Dimitris Maletsikas. Hans restaurantkjede Botonis har mange spisesteder i Chania og langs kysten, og det er god plass mellom bordene.

Dimitris Maletsikas håper turistene kan fylle opp de tomme solstolene snart. Foto: Kristian Aanensen / NRK

– Vi vasker, har masker, hansker og har plassert bord og solsenger langt fra hverandre. Vi gjør alt vi kan hvert eneste minutt, hver eneste dag, sier han.

Milliardpakke

Da pandemien traff Hellas bevilget den greske regjeringen 6 milliarder euro. Noen av tiltakene var øremerket den viktige turistnæringen, men det hjelper ikke så mye med lavere moms og rentefrie-lån når inntektene nesten er helt borte.

– Det de har gjort er ikke nok, men det er ikke myndighetenes feil at vi har denne pandemien. De gjøre deres beste med å begrense smitten, sier han.

Onsdag begynner også fly å komme fra Storbritannia og om en uke kan svenskene også fylle opp de greske strendene. Mens amerikanerne kan sette seg på flyet i slutten av juli. Smittefaren bekymrer, men økonomien bekymrer mer.

– Dette er en frykt vi alle tenker på, men vi må ha flere tanker i hodet samtidig. Vi vet ikke helt hva som skjer, men hvis vi følger reglene, så klarer vi å begrense smitten. Vi har frykten, men hvis vi klarer å vaske hendene og holde avstand så trenger vi ikke være redde, sier Maletsikas.