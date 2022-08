– Den oppleves som en overkjøring av lokaldemokratiet og de lokale planmyndighetene.

Det skriver byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) i byrådets uttalelse til sykehusplanene.

De kan ikke anbefale de to gigantutbyggingene uten at det gjøres store endringer.

Tvinger igjennom

Striden om Oslo-sykehusene har rast i en årrekke.

Frontene ble ikke mindre steile da regjeringen bestemte seg for å overkjøre Oslo kommune og lokal motstand for å tvinge planene igjennom.

KRITISK: Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG). Foto: Nadir Alam / NRK

– Det var ingen grunn til det i disse prosjektene. Fremdriften var god, sier Hanna Marcussen til NRK.

– Vi har dårlig erfaring med statlig regulering fra Regjeringskvartalet. Her har mange av de lokale behovene ikke blitt ivaretatt, sier hun.

Høringsinstans

Normalt er det kommunen som har siste ord når det gjelder hva som skal bygges og ikke bygges. I dette tilfellet er Oslo kommune degradert til høringsinstans.

Oslo bystyre skal vedta høringsuttalelsen 7. september.

Byrådets anbefaling foreligger nå.

De omstridte planene går i korte trekk ut på følgende: Ullevål skal legges ned. Og det skal bygges nye sykehus på Gaustad og Aker.

Det er planene for de to nye sykehusene byrådet nå mener noe om. Og motforestillingene er mange.

Både nye Gaustad og nye Aker blir for store og dominerende.

Å samle psykiatrien på Aker er et feilgrep. Tomta ved Sinsenkrysset er lite egnet på grunn av mye støy, dårlig luft og knappe utearealer.

Behovet for kapasitet i fremtiden er undervurdert. Planlegging av et tredje lokalsykehus må komme i gang tidlig.

– Slik prosjektene foreligger nå, anbefaler vi dem ikke fra byrådets side, sier Hanna Marcussen.

Hun forventer at regjeringen endrer de foreliggende planene.

– Her forsøker man å presse veldig mye ting inn på veldig små tomter. Det går på bekostning av både natur, kulturminner og nærmiljø, sier hun.

NYE GAUSTAD: Det nye sykehuset i tilknytning til Rikshospitalet vil rage 55 meter over bakken. Foto: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet

Ap-Høyre-allianse

Det har vært knyttet spenning til hva Ap-, MDG- og SV-byrådet ville mene om planene.

I Oslo bystyre har Høyre og Arbeiderpartiet støttet planene. De andre partiene er imot. Særlig nedleggelsen av Ullevål har falt mange tungt for brystet.

Etter kommunevalget i 2019 mistet Høyre og Arbeiderpartiet flertallet i bystyret.

Det betyr at dagens flertall er imot sykehusplanene.

Fratatt makt

Sjansen for at bystyret vil vende tommelen ned er dermed stor.

Den sjansen ville ikke regjeringen ta.

Derfor fratok de Oslo-politikerne makt og myndighet over prosessen.

Oslo Ap har lenge vegret seg for å gå for hardt ut mot planene som både forrige og dagens regjering har ivret for.

Det henger sammen med ønsket om å få bygd nytt sykehus på Aker. Gamle Aker sykehus ble lagt ned i 2011.

For Oslo Ap har det vært viktig å ikke sette nye Aker i fare.

Nye Aker skal bli lokalsykehus for pasientene fra Groruddalen, som i dag sokner til Ahus i Lørenskog.

Slakter nye Aker

Derfor vakte det oppsikt da Oslo kommunes plan- og bygningsetat nylig gikk ut og slaktet Aker-planene.

Ifølge etaten er tomta for liten til et så stort sykehus. Det er nøyaktig samme kritikk som lenge har rammet det andre planlagte storsykehuset på Gaustad.