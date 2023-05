– Radaranlegget på Gyrihaugen blir det første anlegget i Norges nye radarkjede, sier Ylva Sneve, prosjektleder i Forsvarsbygg.

Det er Stortinget som har vedtatt at dagens radaranlegg skal erstattes av ny teknologi for å møte fremtidens utfordringer. Anlegget er planlagt ferdigstilt høsten 2025.

– Forsvarsbygg skal bygge totalt åtte nye radaranlegg over hele landet. De nye radaranleggene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være Natos øyne i nord, forklarer Sneve.

Skal bruke 8 milliarder kroner

Forsvaret skal investere 8 milliarder i de åtte nye radaranleggene. Fem radaranlegg skal bli etablert på nye steder, mens tre eksisterende radarstasjoner skal bli videreført.

Kombinert med bruk av kampfly og bakkebasert luftvern trygger det luftrommet vårt, og det styrker handlefriheten til de militære styrkene våre, heter det i en pressemelding fra Forsvarsdepartementet da kjøpet ble gjort kjent i fjor.

Forsvarsmateriell skal sikre seg eiendom i Vestvågøy i Nordland, Vardø i Finnmark, Namsos i Trøndelag, Vågsøy i Sogn og Fjordane. Dette er i tillegg til Ringerike, Os og Tolga i Hedmark og Bjerkreim og Eigersund i Rogaland.

Forsvarets Forum skrev i 2019 at de nye radarene skal erstatte de eldste radarene for luftovervåkning i Norge.

– Store deler av dagens radarer nærmer seg raskt slutten av sin levetid og må bli fornyet for å møte fremtidens utfordringer, sa daværende forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

I november 2022 inngikk Forsvarsmateriell kontrakt med Lockheed Martin om leveranse av de åtte radarene for militær luftromsovervåking.

Du kan fortsatt gå til toppen, men den nye veien vil være stengt i byggeperioden. Illustrasjon: Forsvarsbygg

Blir fotoforbud av anlegget

På toppen i Ringerike vil anleggsområdet bli gjerdet inn. Samtidig vil også et større område få skilt merket «Militært område».

– Det er viktig for oss å få fram at folk fortsatt kan gå tur i området og bruke skogen som vanlig. Det er derimot ikke tillatt å bruke droner. På toppen vil det være fotoforbud mot byggeplassen, og etter hvert radaranlegget, sier Sneve.

Det er den Hønefoss-baserte ØMF Asker Ringerike AS som er hovedentreprenør for byggearbeidet. Kontrakten med Forsvarsbygg har en verdi på 42,6 millioner kroner.

Kan fortsatt gå til toppen

Frem til nå er tomten gjort klar, og det er bygget vei til toppen. Byggene som stod der fra før er også revet. Byggearbeidene starter opp i juni. Forsvarsbygg understreker at det vil være mulig å gå topptur til Gyrihaugen i anleggsperioden, men at den nye veien er stengt for ferdsel.

– Det vil av sikkerhetsmessige årsaker være noen restriksjoner for ferdsel i byggeperioden, som på alle byggeplasser. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte føre til, men det vil fortsatt være mulig å gå opp til toppen via alternative ruter. Vi vil sette opp skilt om dette i området, sier Sneve.

Hun forteller at hvis man kommer nordfra er det anbefalt å bruke stien forbi Gyrihaugsetra, og at veien via Mørkgonga er uberørt av byggearbeidene.

– Dersom du kommer fra Lommegård har vi satt opp et krysningspunkt ved den nye veien, og man kan bruke en sti som går parallelt med veien et stykke før man kommer ut på stien opp til toppen, forklarer Sneve.

Forsvarsbygg sier de er i dialog med ulike interesseorganisasjoner, og at de vil komme tilbake med informasjon om hvordan det blir med skiløyper når vintersesongen nærmer seg.