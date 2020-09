Busselskap har ikke råd til å kjøre miljøvennlig

Akkurat nå er det ingen busser som kjører i Norge på grunn av busstreiken.

Men når de er på veiene i Drammen, har flesteparten av dem ikke lenger miljøvennlig drivstoff på tanken.

– Hvis vi må dekke dette selv finnes det få andre alternativ enn enten å kjøre mindre, eller at noen må betale mer for produksjonen, sier Terje Sundfør, administrerende direktør i busselskapet Brakar.

I juli kom det avgift på alt drivstoff i Norge. Dette gjelder også biodiesel, hvor avgiften er på 3, 62 kroner per liter.

VIL KJØRE MILJØVENNLIG: Administrerende direktør i Brakar, Terje Sundfør sier de aller helst vil kjøre på biodiesel uten palmeolje. Foto: Birger Kjølberg/NRK

Det fikk Brakar i gamle Buskerud fylke til å fylle fossilt drivstoff igjen.

Nå har de kun seks busser som kjører på palmeoljefritt drivstoff. I 2019 kjørte over 90 prosent av alle bussene på dette.

For Brakar var det få alternativer. Enten gå tilbake til fossilt drivstoff, kjøre færre ruter eller heve billettprisene.

Han understreker at dette absolutt ikke er noe de ønsker. Brakar skulle gjerne ha fortsatt med biodiesel.

Selskapet er ikke alene.

Økte kostnader på 100 millioner

Kollektivtrafikkforeningen får samme beskjed fra selskaper over hele landet. Ifølge dem har busselskapenes regninger økt med 100 millioner kroner.

Prisøkningen har gjort at Vestland fylke nå vurderer å gjøre det samme som Brakar.

Det er nemlig busselskapene selv som må betale avgiften. Det har rett og slett blitt så dyrt, at det ikke lønner seg for selskapene å kjøre med miljøvennlig drivstoff.

Men det er ikke bare busser som bruker biodiesel. Også for transportselskapet Asko som leverer dagligvarer til norske butikker blir det mye dyrt.

– Du vil jo nå kunne spare penger på å gå tilbake på fossilt drivstoff og det er jo noe som ingen burde ønske, sier direktør i Asko, Tore Bekken.

– Ekstremt ufornuftig

Leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum mener avgiften rammer både miljøet og arbeidsplasser.

Onsdag besøkte han bedriften Adesso Bioproducts i Fredrikstad som produserer biodiesel.

– Vi kommer til å foreslå i Stortinget i høst at vi må ha null avgift på biodiesel. For det får ned norsk CO₂-utslipp og det skaper arbeidsplasser i Norge.

PÅ BESØK: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener det er biodiesel som er løsningen for busser og tungtrafikk, ikke el. Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Han mener årsaken til at regjeringen innførte dette er fordi de ønsket mer avgifter.

– Det er ekstremt ufornuftig å ha innført full avgift på biodiesel sånn som høyre og Frp har gjort nå. For da rammer det norsk industri, norske arbeidsplasser og Co₂-utslippene

går opp. Så det er dobbelt ille.

For selskapet i Fredrikstad blir produksjonen dyrere. Flere store norske kunder har sluttet å kjøpe av dem.

– For oss er det dårlig fordi markedet for rent biodrivstoff forsvinner når man legger på denne avgiften. For klimaet er det dårlig fordi volumet for fornybart minsker i Norge, sier produktsjef Pernilla Blackenfeldt.

– Vil hindre import av palmeolje

Klimapolitisk talsperson i Høyre, Stefan Heggelund sier årsaken til at regjeringen har innført denne avgiften er palmeolje.

Noe biodiesel kan inneholde dette.

– Derfor har vi endret denne avgiften og så øker vi kravet til bærekraftig biodrivstoff på den andre siden.

MÅ SE PÅ HELHETEN: Klimapolitisk talsperson i Høyre, Stefan Heggelund mener man må se på helheten. Han sier de øker omsetningskravet for å øke etterspørsel etter norsk, bærekraftig biodrivstoff. Foto: David Krekling / NRK

Heggelund svarer ikke konkret på om regjeringen vil endre avgiften.

– Vi lytter selvfølgelig til alle innspill, grunnen til at vi har gjort det vi har gjort er at vi vil hindre import av palmeolje i biodrivstoffet.

Han sier de tar bekymringene til Adesso Bioproducts på alvor.

– Vi lytter til alle innspill og så er det vi som har satt i gang at det er mulig å drive en biodrivstoffsatsing i Norge. Så må man huske på at vi også øker kravet til biodrivstoff og det vil også komme norske produsenter til gode.