Eks-brannmann dømt for å ha sendt trusler til seg selv

I en fersk dom fra Follo og Nordre Østfold tingrett er mannen dømt til ett år og ni måneders fengsel. Han dømmes for å ha sendt trusselmailer til seg selv og familien, som to av hans kolleger først ble siktet for å ha sendt.

Han er også dømt for å ha fingert et overfall på seg selv.

Mannen dømmes til å betale 320.000 kroner i oppreisning til to tidligere kolleger og til familiemedlemmer.

«Retten har funnet bevist at det er tiltalte som står bak truslene og at han har fingert overfallet,» heter det i dommen, som er på 69 sider.

– Min klient har nektet straffskyld fra dag én. Han er skuffet over at retten har kommet til et annet resultat enn det han selv har gitt uttrykk for. Men dette er en meget omfattende dom, så vi har ikke rukket å ta stilling til om den skal ankes, sier mannens forsvarer Gøran Møller Christiansen.

NRK forklarer Dette er saken Bla videre Brannmannen hevder han ble truet av kolleger og overfalt i skogen. Nå er han selv tiltalt for å ha stått bak alt sammen. Var ofre i trusselsak Våren 2019 begynte brannmannen og samboeren å få trusselbrev. Først håndskrevne, men i mange måneder kom det stadig trusler og sjikane som kryptert e-post. Kolleger beskyldt for å stå bak Brannvesenet hyrte inn skrifteksperter for å finne de skyldige. Etter dette ble tre kolleger suspendert fra jobbene fordi sjefene og politiet trodde de kunne ha noe med truslene å gjøre. Alt snudde da brannmannen selv ble tatt Våren 2020 sa brannmannen at han ble overfalt i skogen. To uker senere ble han selv pågrepet av politiet. De mente han hadde stått bak både trusselmailene og rigget overfallet på seg selv. Les mer: Tiltalt for å sende trusler til seg selv Forrige kort Neste kort

Kranglet om verneombud

For to år siden ble mannen i 30-årene valgt til hovedverneombud i brannvesenet. Etter noen uker fikk han et anonymt brev som så ut til å være fra en gruppe kolleger.

Der sto det at han burde trekke seg fra tillitsvervet.

De neste månedene rant det inn med anonyme e-poster til brannmannen, samboeren og hans nærmeste støttespillere på jobben. Til sammen ble det sendt rundt 50 brev og e-poster.

Innholdet gikk etter hvert over i trusler.

To håndskrevne brev ble lagt i postkassa. Etter hvert kom truslene på e-post.

Brannvesenet leide inn et detektivbyrå til å finne ut hvem som kunne ha sendt brevene. Mer enn 100 brannfolk avla skriftprøver, og politiet ble koblet inn.

Da brannmannen som hadde fått trusselbrevene ble funnet bakbundet og forvirret i skogen, tok saken en uventet vending.

Politiet siktet ham for selv å ha stått bak både angrepet i skogen og for selv å ha sendt trusselbrev til seg selv og samboeren. Han hadde samtidig bidratt til å skyve mistanken over på noen kolleger, som i flere måneder var suspendert fra jobbene og siktet av politiet.

Kollegene har i ettertid gått til erstatningssak mot Indre Østfold Brann og Redning for urettmessig suspensjon.

Nekter for at han står bak

Under den to uker lange rettssaken før påske, nektet den tiltalte brannmannen å ha skrevet noen av brevene eller for å ha overfalt seg selv i skogen.

Tvert imot mente han at han var det store offeret i saken. Først ved å ha mottatt trusler og blitt utsatt for vold, og deretter for feilaktig å ha blitt beskyldt for alt sammen.

Det som skjedde har gjort at han ikke lenger jobber som brannmann, og også forholdet til samboeren røk.

– At jeg skal være tiltalt for å ha sendt trusler mot meg selv, familie og kolleger henger ikke på grep. Jeg har ikke motiv for dette, sa han i retten.

Politiet mente imidlertid de hadde nok bevis mot ham. Blant annet ble et nettbrett kjøpt med hans bankkort. Politiet mener dette nettbrettet ble brukt til å sende noen av brevene.

Dommen på ett år og ni måneders fengsel er like lang som politiet ville dømme ham til.