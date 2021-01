Bor på evakueringshotell på ubestemt tid: – Det er grusomt

– Det å se frem til en hverdag akkurat nå. Det er nesten vanskelig. Det eneste jeg ser frem til er den gang vi får vite at vi kan få komme hjem til et hus, sier Christina Brenden.

Starten av 2021 blir annerledes for mange av innbyggerne i Gjerdrum kommune. Onsdag gikk et ras på Ask. Hus er borte og mennesker har mistet livet.

Ennå pågår et arbeid for å finne overlevende. Tre personer er fortsatt savnet i skredet.

Brenden og familien var på hytta da skredet gikk. Hverdagen som ventet dem da de kom tilbake, ble helt annerledes enn de kunne forestilt seg.

– Vi har to små barn. Det er ikke noen barnehage som er åpen på grunn av at den også er innenfor rassonen. Så det kommer nok til å ta en god stund før vi kommer inn til en tilnærmet normal hverdag, sier Christina Brenden.

Mannen hennes, Andre Gulbrandsen, skulle egentlig vært på jobb på mandag. Nå har han fått en uke permisjon med lønn fra arbeidsplassen.

– Det blir nok ikke bare en uke borte når man har gjennomgått noe sånt som dette heller, sier Brenden.

LETEAKSJON: Fortsatt er tre personer savnet etter skredet. Foto: Fredrik Hagen

Familien bor på evakueringshotellet Olavsgaard og vet ikke hvor de skal bo fremover. Situasjonen beskrives som surrealistisk:

– Det er grusomt og jeg tror vi fortsatt går i en litt sånn transe. Det har ikke gått opp for oss at vi ikke har noe hjem å komme hjem til, sier Brenden.

Hun sammenligner følelsen med å være på besøk hos noen og at du skal hjem igjen.

Slik blir hverdagen for innbyggerne i Gjerdrum:

Det er mange som har lik skjebne som Christina. Hjemmet er tatt av skredet, de bor på hotell, og barnehager- og skoler er stengt.

Rundt 1000 mennesker er evakuert i kommunen som følge av leirskredet.

Kommunen har nå sendt ut informasjon om hva som venter innbyggerne i Ask i dagene som kommer:

Gjerdrum skole er innenfor evakueringssonen, men er ikke utsatt som følge av jordskredet. Ifølge kommunen vil skolen frigis i løpet av rimelig tid.

Det blir rom for hjemmeundervisning for elever som er evakuert til Clarion hotell. Det vil også være en lærer til stede på begge hotellene der de evakuerte bor.

EVAKUERT: Rundt 1000 personer i Gjerdrum er evakuert etter leirskredet. Foto: Jaran Wasrud

Gjerdrum Barnehage ligger nærme skredet og vil ikke kunne brukes på lang tid, kanskje aldri.

Innenfor sperringene er det også er bo- og behandlingssenter med store setningsskader. Dette vil mest sannsynlig være utilgjengelig i flere måneder. Beboere på Gjerdrum sykehjem ble evakuert etter raset og er i dag på fem ulike helseinstitusjoner i nærliggende kommuner.

Vann tappet fra springen i kommunen må kokes før det drikkes. Enkelte steder er det ikke vann i springen i det hele tatt. Her er det satt opp vannposter og toaletter.

Avløpssystemet er nede. Hovedledningen for avløp er kuttet. Dette betyr at alt av avløpsvann renner ut i vassdrag og terreng. Kommunen håper på en reserveledning i løpet av 11. januar.

LETEAKSJON: Politiet er klar på at de fortsatt betegner innsatsen på Ask som en redningsoperasjon. Foto: Torstein Bøe / NRK

Nav Gjerdrum drifter sine tjenester på andre kontorer fremover. Trenger man hjelp av Nav kan innbyggerne dra til nabokommunene Nannestad eller Lillestrøm. Nav Gjerdrum vil også være tilgjengelig på evakueringshotellene Quality Hotel Olavsgaard og Clarion Hotel Oslo Airport.

Helsestasjonen er innenfor det evakuerte området. De som har time her har fått beskjed om at det vil bli endringer i timen. Gravide og nyfødte får hjemmebesøk og vil bli kontaktet om dette av kommunen.