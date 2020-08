Ber alle gjester som har vært på tre utesteder i Askim om å teste seg

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Onsdag ble det avdekket sju nye smittetilfeller av covid-19 i Indre Østfold kommune.

Kommunen skriver på sine nettsider at flere personer med smitte har oppholdt seg på tre utesteder i Askim sentrum sist helg: Corner Pub, Snackbaren 1985 og Mines.

– Vi har valgt å gå ut med stedene hvor noen av disse personene har beveget seg. De har vært på byen på fredag og lørdag kveld, sier informasjonssjef Mimi Kopperud Slevigen til NRK.

Ber 200 teste seg

Ifølge kommuneoverlege Jan Børre Johansen er det snakk om fire personer som potensielt kan ha vært i nærkontakt med rundt 200 mennesker i løpet av helga.

– Det er veldig mange nærkontakter som vi ikke har svar på. Vi venter svar på det i dag, sier Johansen, som ikke har tall på hvor mange som er testet.

Kommuneoverlegen ber alle som har vært på utestedene mellom midnatt og stengetid om å teste seg. Han frykter at avstandsreglene har vært vanskelig å overholde på utestedene.

– Det som er problematisk med utesteder, er at ettersom kvelden lir på og folk blir mer i feststemning, så er det vanskeligere å overholde disse nærkontaktreglene, sier kommuneoverlegen.

Ifølge Smaalenenes Avis har servitørene ved ett av utestedene blitt testet – ingen hadde blitt smittet.

Johansen sier at de har god oversikt over gjestene på utestedet Corner, siden det ble ført lister over alle gjestene. Ingen av utestedene er foreløpig stengt, men kommunen ser an utviklingen.

– Det kan bli aktuelt hvis vi får en større økning de neste dagene, sier han.

Eldrehjem-karantene

Indre Østfold ligger nær grensa til Värmland, som nylig ble erklært som «grønt» av norske myndigheter. Det førte til at mange nordmenn dro over for å grensehandle. Nylig innførte kommunen eldrehjem-karantene for alle innbyggere som har vært i utlandet som et føre var-tiltak:

Det er likevel ingen holdepunkter for å si at de nye smittetilfellene har noe med åpen grense å gjøre.

– Det er ikke blitt avdekket at noen har vært på handletur over grensen. Folk har vært overalt. Noen av de smittede forrige uke var i utlandet, og noen hadde bare vært på Norgesferie, sier Slevig.

De siste ukene har det vært stor pågang på koronatelefonen, med ventetider på over en time. Kommunen øker nå testkapasiteten og bemanningen på koronatelefonen.

– Vi har merket en enorm pågang på koronatelefonen igjen i går, sier Slevig.