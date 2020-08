Ber foreldre huske smittelister når titusenvis av utsatte konfirmasjoner skal feires

– Vi må selvfølgelig ha full kontroll på hvem som kommer hit, sier Morten Thomassen og ser utover lokalene på Tomb videregående skole i Råde i Østfold.

I slutten av august skal han arrangere konfirmasjonsfest for sønnen William her. På grunn av koronasituasjonen er det ekstra mye å tenke på i år.

– Vi må sørge for at de som bor i samme husstand sitter sammen, og så vurderer vi om maten skal serveres av noen eller om man kan forsyne seg selv, sier Thomassen.

Morten Thomassen må tenke godt igjennom smittetiltakene før konfirmasjonsfesten til sønnen i slutten av august. Foto: Birger Kjølberg/NRK

Han er ikke den eneste som er i tenkeboksen for tiden. På grunn av koronasituasjonen oppfordret Den norske kirke alle menigheter i landet til å utsette vårens konfirmasjoner til høsten. Human-Etisk Forbund gjorde det samme.

Det betyr at opp mot 45.000 norske 15-åringer skal konfirmeres i løpet av de neste månedene.

Det skjer samtidig med at Norge har en økende smittetrend, og et bryllup på Østlandet fikk mye oppmerksomhet for å være knyttet til et smitteutbrudd i Moss.

– Arrangøren har ansvaret

I etterkant av bryllupsfestene har Moss kommune slitt med smittesporing på grunn av ufullstendige lister over hvem som faktisk var til stede.

– De listene er viktige, særlig nå som vi står foran en sesong med konfirmasjoner og bryllup som har blitt utsatt. Smittesporing blir mer tidkrevende når vi ikke har komplette lister over deltakerne, sier kommunelege Kristian Krogshus i Moss kommune.

Kommunelege Kristian Krogshus har kjent på hvor frustrerende det er å ikke ha fullstendige deltakerlister når det bryter ut smitte. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Det er arrangøren av et selskap som har ansvar for å legge til rette for smitteverntiltak og for at det føres lister over hvem som er til stede. Ifølge Krogshus bør en slik liste inneholde følgende:

Fullt navn

Mobilnummer

Kommunetilhørighet

Avkrysning eller signering på at de har deltatt

Lista må omfatte alle deltakere som har vært til stede, også barn. Den skal oppbevares i 10 dager etter selskapet, så skal den slettes.

Kommunelegen har stor forståelse for at mange er usikre.

– Dette er en helt ny situasjon for folk, og ingen ser for seg at det kan oppstå smitte i et arrangement man er ansvarlig for, sier han.

Tips: Del opp selskapet

For tiden tillater helsemyndighetene inntil 200 deltakere i bryllup og konfirmasjoner som arrangeres i for eksempel hoteller, grendehus eller andre typer forsamlingslokaler – så lenge det er en ansvarlig arrangør. Hvis du har festen hjemme, kan du samle inntil 20 personer.

– Er man mindre enn 20, har man som oftest oversikt over hvem som var der. Men hvis det kommer flere, skal man ha en liste for å ha oversikt, sier Tone Bruun, overlege ved Folkehelseinstituttet.

Hun understreker at det også må være mulig å holde minst 1 meters avstand til andre under hele arrangementet.

– Hvis det er riktig mange som kommer, kan det være lurt å dele selskapet inn i mindre kohorter som ikke har nær kontakt med hverandre. Hvis da én viser seg å være syk, så må ikke alle i karantene, sier Bruun.

Rundt 45.000 konfirmasjoner skal gjennomføres i løpet av høsten. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Tilreisende får eget bord

Morten Thomassen i Råde sier at han kommer til å følge nøye med på hvilke restriksjoner som gjelder når konfirmasjonsselskapet skal arrangeres.

– Vi vil lese oss ordentlig opp ordentlig i forkant, sånn at vi er sikre på at vi gjør de rette tingene, sier han.

Thomassen sier at de har invitert 30 personer til konfirmasjonsfesten, og at de fleste er nær familie som bor i området.

– Det kommer en familie fra Oslo. De må nok sitte for seg selv, sier han og ler.