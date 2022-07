Askim-drapet i lagmannsretten: Frikjent for forsettlig drap

– Han reagerer med lettelse på at han er trodd på at dette var et uhell, sier advokat Ole Petter Drevland, som har forsvart den drapstiltalte mannen i 30-årene.

12. juli for to år siden kom Nemi Riksen hjem til et uvanlig stille hjem. Sekunder senere fant hun samboeren Christian Halvorsen skutt og drept i hagen.

Seks dager etter drapet ble en mann i 30-årene pågrepet. Påtalemyndigheten ville dømme ham til 13 års fengsel, men Borgarting lagmannsrett har bestemt at straffen skal være fem år og ni måneder i fengsel.

Han har siden tidlig i etterforskningen innrømmet at han skjøt, men hele tiden sagt at rifla gikk av ved et uhell. Dette ble han trodd på i lagmannsretten.

Derfor ble han frikjent for forsettlig drap, men i stedet dømt for grovt uaktsomt drap.

Mener våpenet gikk av ved et uhell

I retten fortalte mannen at han dro hjem til Halvorsen for å gjemme et våpen han skulle passe på for en annen kompis, og at våpenet gikk av ved et uhell.

– Etter at skuddet gikk av husker jeg ikke så mye. Jeg fikk panikk og så at Halvorsen falt, sa han da han forklarte seg i tingretten i fjor.

Våpenet er undersøkt og testet av Kripos. De har slått fast at det er mangler ved avtrekkermekanismen. Under tester viste det seg at det gikk av bare ved å falle i bakken fra noen centimeters høyde.

Mannen i 30-årene forklarte at han verken rørte avtrekkeren eller siktet på Halvorsen. Han sa selv at han ikke kjente til at våpenet var ustabilt.

Politiet jobber på åstedet i flere dager etter at Halvorsen ble funnet skutt og drept. Foto: Emil Johansen/NRK

Mye av dette tror ikke flertallet i lagmannsretten på. Blant annet mener de han var hos Halvorsen for å kreve inn penger for en ødelagt mobiltelefon. Han hadde også tidligere gått til fysisk angrep på Halvorsen.

Likevel mener lagmannsretten at det ikke er bevist at han faktisk hadde til hensikt å trekke av våpenet og ta livet av Halvorsen.

«Flertallet finner det imidlertid bevist utover enhver rimelig tvil at NN (tiltalte) handlet uaktsomt, og at denne uaktsomheten var grov. Han opptrådte svært klanderverdig», heter det i dommen.

Kastet våpenet i et tjern

Også mannens handlemønster i timene etter drapet taler mot ham, ifølge retten.

For kort tid etter at Halvorsen ble drept, dro den dømte fra åstedet og syklet videre til et tjern. Der kastet han både våpenet og ammunisjon. Han sørget også for at klærne hans ble brent.

Spesialtrente dykkere fra Forsvaret søkte etter drapsvåpenet i et tjern i Askim. Foto: Birger Kjølberg/NRK

Våpenet ble først funnet fire måneder etter drapet.

Forsvareren sier klienten har hatt det tøft etter drapet, særlig med tanke på de etterlatte.

Drevland mener likevel at dommen er riktig – selv om det er uvanlig at noen blir trodd på at et skudd i ryggen gikk av ved et uhell.

– Fra første dag har jeg vært optimistisk til at vi skulle komme til dette resultatet. Men det er ikke vanlig, og ganske usedvanlig i en større sammenheng, sier Drevland.

Mannen er dømt til å betale over 290.000 kroner i oppreisning til hver av de tre etterlatte. Dette er høyere enn hva tingretten bestemte. Samtidig har lagmannsretten vurdert at fengselsstraffen senkes fra seks og et halvt år.