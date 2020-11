– Hvis våpenet ligger her, så kan det være godt skjult av vegetasjon. Det er veldig dårlig sikt og et tidkrevende søk, sier kvartermester Emil Fadler Kvamme i Minedykkerkommandoen, en avdeling i Sjøforsvaret med spesialtrente dykkere.

Denne uken hjelper de politiet med å søke etter et skytevåpen i et lite tjern i nærheten av Askim sentrum.

Våpenet de leter etter, skal ha blitt brukt til å drepe Christian Halvorsen i hans egen hage i juli.

Christian Halvorsen ble funnet skutt og drept i Askim i juli. Foto: Privat

– Det er informasjon fra etterforskningen som gjør at vi søker i dette vannet, sier politiadvokat Torgeir Lutro i Øst politidistrikt.

Hva skjer hvis det blir funnet et våpen?

– Da vil det i så fall bli et av flere bevis i saken.

Forsvaret bistår med dykkere og metalldetektorer i søket.

Det er i dette tjernet i Askim politiet og Forsvaret nå søker etter et drapsvåpen. Foto: Tomas Berger/NRK

– For svake beviser

Det var den 12. juli i år at 43 år gamle Halvorsen ble funnet drept i Askim. Obduksjonsrapporten viste at han døde av skuddskader.

Det ble sendt både ambulansehelikopter og store politistyrker til stedet etter at Halvorsen ble funnet livløs, men livet hans sto ikke til å redde.

To menn ble i juli pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. En av dem ble løslatt fra varetekt i oktober.

Den andre ble mandag varetektsfengslet for fire nye uker. Han har fått brev- og besøksforbud i hele fengslingsperioden.

Advokat John Arild Aasen, som forsvarer den fengslede mannen, sier til NRK at de kommer til å anke avgjørelsen.

– Vi mener at den er feil og at det er for svake beviser til at min klient skal holdes fengslet, sier han.

Hva tenker du om undersøkelsene som gjøres i Askim nå?

– Politiet etterforsker dette i sin fulle bredde, det har vi forstått. Men om de får et gjennombrudd, det gjenstår å se, sier han.

Klausulerte dokumenter

Politiet har holdt tilbake informasjon i saken til tross for at det er fire måneder siden Halvorsen ble drept.

Saken dokumenter har vært klausulert og media nektes innsyn i fengslingskjennelsene.

– Dokumentene har vært klausulert også overfor min klient, så han vet ikke noe om detaljene i saken. Men det ser nå ut som at vi endelig får til en løsning på det, slik at han kan se dokumentene, sier Aasen.

Politiadvokat Torgeir Lutro har lite informasjon å dele med mediene etter drapet i Askim i juli. Foto: Birger Kjølberg/NRK

Politiadvokat Lutro ønsker ikke å kommentere detaljer i saken overfor NRK og viser til at det er av hensyn til etterforskningen.

– Men dette er en sak som vi etterforsker med store ressurser. Vi anser at det er god progresjon i etterforskningen, men det gjenstår fremdeles noen avhør og taktisk etterforskning, sier han.