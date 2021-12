Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er veldig kjipt å kaste doser, det kjennes feil ut, sier kommuneoverlege i Asker Meera Grepp.

Onsdag måtte Asker kaste 800 vaksinedoser.

For en tid tilbake bestilte nemlig kommunen ekstra mange doser, siden de satset på at de ville få lov til å bruke dem til å sette tredje dose på folk under 65 år.

Da dette ikke skjedde ba kommunen Folkehelseinstituttet (FHI) om et unntak og få lov til å utvide, men de fikk et nei av FHI.

Først nå på fredag ettermiddag fikk denne tillatelsen.

Mer fleksibilitet

Dermed ble det kort til å sette dosene på. Ekstradosene som Asker bestilte hadde nemlig utløpsdato 30. november.

– Vi trenger jo litt tid til å planlegge for vaksinasjonsarbeidet, sier kommuneoverlegen.

Fra fredag til tirsdag prøvde kommunen å bruke opp disse flest mulig av de til sammen 2000 ekstra dosene.

800 er nå blitt kastet i søpla.

– Jeg kunne ønsket meg at det var noe mer fleksibilitet på lokalt nivå i slike situasjoner hvor vi har spesielle behov, sier kommuneoverlegen.

KJIPT: Kommunelegen i Asker synes det er kjipt at kommunen nå må kaste flere dose. Foto: Mats Sparby / NRK

Hun skulle ønske de selv kunne sette sprøyten på de kommunen selv mener det er hensiktsmessig å sette dem på.

– Det har jo vært sånn underveis også, hvor det kanskje har vært en liten gruppe som faller mellom to stoler, som man tenker det hadde vært fornuftig å vaksinere, og så kan man ikke det fordi det faller utenfor programmet, sier Grepp.

ENDRER SEG: Smittesituasjonen er stadig i endring. Derfor kan kommunene på kort tid få beskjed om endringer, ifølge Geir Bukholm, assisterende direktør ved FHI. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Endringer skjer raskt

FHI synes ikke det er ideelt at kommuner må kaste vaksinedoser.

– Det er veldig trist når vaksinedoser blir kastet, og så forsøker vi å komme med disse vurderingene våre på riktig tidspunkt, sier Geir Bukholm, assisterende direktør ved FHI.

– Og så ser vi jo at i en situasjon hvor smittesituasjonen endrer seg fort at det kan bli gitt beskjeder, som gjør at det kan bli vanskelig, for kommuner andre å tilpasse seg på kort varsel, sier Geir Bukholm, legger han til.

Bukholm mener at FHI allerede er fleksible.

– Det er rikelig med vaksiner, så det er ikke det som begrenser våre anbefalinger, sier han.

VAKSINESTIKKET: Det første stikket med koronavaksinen skjedde 27. desember i fjor. Nå har alle i Norge fått tilbud om 1. og 2. dose med vaksinen. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Det som til nå har begrenset anbefalingen er om det er trygt å gi vaksiner til ulike deler i befolkningen. Samt effekten og risikoen for bivirkninger.

– Når det gjelder gruppen under 65 år så vet vi at de har veldig, veldig god beskyttelse mot alvorlig sykdom av to vaksinedoser, sier Bukholm.

Grunnen til at FHI endret reglene og tillot Asker å bruke vaksinene sent på fredag er den ustabile smittesituasjonen i Norge, ifølge Bukholm.

Få opp tempoet

Under pressekonferansen tirsdag ba regjeringen kommunene om å få opp tempoet i vaksineringen, og å tilby et lett tilgjengelig vaksinetilbud.

– Det kan for eksempel være drop-in-tilbud utenom vanlig arbeidstid eller hjemmevaksinering, sa helseministeren.

PRESSEKONFERANSE: Regjeringen innførte anbefalinger og regler på deres pressekonferanse på tirsdag. De ba også kommunene om å få opp tempoet i vaksineringer. Foto: Heiko Junge / NTB

Statsministeren oppfordret også de over 65 til å si ja til en tredje dose. Alle over 18 år skal få tilbud om oppfriskningsdosen innen påske.

– Klarer vi det, reduserer det behovet for inngripende tiltak betraktelig.