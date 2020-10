Anmelder ansatt: – Et grovt tillitsbrudd

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Etter at man fikk en positiv test, så har vi drevet smittesporing. Da har vi gått tilbake i tid og oppdaget at vedkommende hadde brutt karantenebestemmelsene, sier Rakkestad-ordfører Karoline Fjeldstad til NRK.

Tidligere denne uka testet en ansatt i Rakkestad kommune positivt for covid-19. Kommunen satte derfor i gang omfattende smittesporings- og smitteverntiltak.

Da fant de ut at den ansatte var ilagt karantene. Likevel møtte vedkommende på jobb i strid med karantenebestemmelser og andre smittevernregler.

– Grovt tillitsbrudd

Nå har kommunen valgt å anmelde den ansatte. Det var Rakkestad Avis som først fortalte om anmeldelsen. Den ansatte jobbet på et rehabiliterings- og omsorgssenter. Rådmann Alf Thode Skog sier til avisen at det er uakseptabelt at slikt skjer.

– Den ansatte har utsatt pasienter og andre ansatte for smittefare. Det er et grovt tillitsbrudd som vil bli anmeldt, sier Skog.

Ordfører Fjeldstad kaller saken trist.

– Dette med at man skal holde seg hjemme når man er syk eller i karantene er basert på tillit. Når den tilliten blir brutt, så stor man i en stor fare for at det sprer seg smitte. Dette er en veldig krevende og trist sak, sier hun til NRK.

Hel avdeling i karantene

I en pressemelding skriver kommunen at situasjonen er bekymringsfull og at det var fare for å bringe smitte inn både i ansatte- og pasientgruppen.

Ordfører Karoline Fjeldstad i Rakkestad kommune beskriver episoden som trist og krevende. Foto: Birger Kjølberg / NRK

En hel avdeling ved omsorgssenteret har blitt satt i karantene og er testet. Foreløpig har ingen av disse testene vært positive.

– Vi ønsker å beskytte de sårbare gruppene vi har, men her har man satt både ansatte og beboere i smittefare. Det er veldig alvorlig, og det er derfor vi har valgt å gå til en politianmeldelse, sier Fjeldstad.

– Det er ikke noe vi gjør med lett hjerte, men dette er et klart brudd på smittevern- og karanteneregelen, legger hun til.

Kommunen opplyser at saken følges videre opp internt, og at de ikke ønsker å kommentere den ytterligere fordi det er en personalsak.