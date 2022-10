– Det er en som rir baklengs og en som blir skutt ned fra et tak!

Morten Kvarme i Megabandet er entusiastisk der han beskriver «Megatown», den kommende westernfilmen han spiller bøddel i.

Samtlige roller, nærmere 70, bekles av personer med funksjonsnedsettelser.

– Dette er ikke gjort i Norge før. Og så vidt vi har funnet ut ikke på verdensbasis heller, bemerker produsent Ole Jørgen Flått i Tickgarden.

Ole Jørgen Flått er produsent av filmen «Megatown». Foto: Christine Breivik Øen / NRK

Spilte inn film på fem dager

Megabandet er medlem av landsorganisasjonen Dissimilis, et musikalsk tilbud for utviklingshemmede.

I anledning av Megabandets 30-årsjubileum skulle det lages en musikkvideo. Men den gode ideen vokste. Musikkvideoen ble til en helaftens spillefilm, «Megatown».

Med støtte fra blant andre Bufdir og Sparebank1 ble filmen en virkelighet.

Westernfilmen «Megatown» er trolig den første i Norge der alle skuespillerne i bærende roller har en funksjonsnedsettelse. Du trenger javascript for å se video. Westernfilmen «Megatown» er trolig den første i Norge der alle skuespillerne i bærende roller har en funksjonsnedsettelse.

Et filmcrew leide cowboyfornøyelsesparken High Chaparral i Sverige, og dro av gårde med 70 uerfarne cowboyer og gjorde filmingen unna på bare fem dager.

– Det håndterte de helt strålende! skryter Flått om de debuterende skuespillerne.

Morten Kvarme forteller gjerne litt mer om handlingen.

– Det er en svær eksplosjon, og ei som skal hoppe på et tog i fart, og en bank som skal bli ranet, men det er ingen penger der fordi han som eier banken har stukket av med pengene!

Megabandet Ekspandér faktaboks * Megabandet ble startet i 1990, og er et musikalsk tilbud til utviklingshemmede i Drammen.

*Antall medlemmer er over 60 som er fordelt på fire band og ett kor.

*Medlemmene i Megabandet er i alderen 12 til 70 år.

*De er faste deltagere hvert år på Dissimilisfestivalen i Oslo i juni, og de holder alltid konsert under Elvefestivalen i Drammen.

*I anledning av bandets 30-årsjubileum skulle det lages cowboymusikkvideo - som utviklet seg til en helaftens spillefilm, «Megatown» som har premiere i januar 2023. (Kilde: Megabandet.no)

Ingen bøllete bøddel

Den ferske skuespilleren sitter spent utenfor klipperommet i Drammen. Snart skal Morten for første gang se seg selv som ekte skuespiller i den unike filmen.

Etter Mortens utsagn er «Megatown» en westernmusikal med både action, humor og forviklinger.

Cowboyfilmer er slettes ikke ukjent for den ferske westernstjerna.

– Clint Eastwood! Jeg er glad i ham, sett en del av filmene hans. Og så har jeg sett TV-serien Bonanza.

Selv måtte Morten nøye seg med å spille bøddelen John Blund i «Megatown».

Filmen ble spilt inn i fornøyelsesparken High Chaparral i Sverige. Foto: Skjermdump fra «Megatown»

– Skulle du helst vært litt som Clint Eastwood, eller?

– Nææææi. Jeg fikk jo ganske mye action. Men selv om han bøddelen faktisk skal drepe noen, så er han snill, beroliger Morten.

Han forklarer:

Når bøddelen John Blund drar renneløkka over hodet på den dødsdømte, og sistnevnte klager på at tauet er grovt og klør, da iler den vennlige bøddelen til butikken og kjøper et mykt og godt rep ...

– Hvem har sagt at henging må være en ubehagelig og vond opplevelse? som han sier i filmen.

Kulturministeren gleder seg

– Det er så flott og viktig at det lages filmer som «Megatown», sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen til NRK.

Hun legger til:

– Dette blir en film som vil berike filmkulturen vår. Vi kan vente oss masse action og mye humor, og jeg gleder meg til å se filmen når den er ferdig. Lykke til med jobben!

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen gleder seg til å se filmen. Foto: Snorre Tønset / Snorre Tønset/NRK

– Megabra!

Leder for Megabandet er Øystein Remme. Han fikk ideen om å lage musikkvideo – en idé som altså endte opp som en spillefilm det ikke finnes maken til.

Leder for Megabandet Øystein Remme. Foto: Christine Breivik Øen / NRK

– Dette blir megabra! Det ser helt flott ut. Vi hadde jo med oss 29 film- og lydfolk, helt der oppe i toppklassen. Og skuespillerne var fantastiske, utbryter Remme etter å ha sett råklipp fra filmen.

Generalsekretær i Dissimilis, Benjamin Zahl Bergem, er full av lovord om filmprosjektet.

– Det er så viktig med synlighet for denne målgruppen. For å vise at de kan. Og så er jo dette helt nyskapende. Noe tilsvarende er aldri laget, sier Bergem.

Generalsekretær i Dissimilis, Benjamin Zahl Bergem Foto: Dissimilis

Spiller gjerne i flere filmer

– Det var innmari gøy, men også litt rart faktisk, innrømmer Morten Kvarme umiddelbart etter snikpremieren.

Mia Eline Fredriksen spiller Sally Quinn, en jente som får sparken flere ganger fra sin jobb.

– Fordi hun sprer rykter om de andre ansatte, røper Mia som også syntes det var rart å se seg selv på film.

Begge er likevel enige om at de kunne spilt i flere filmer. Dette ga absolutt mersmak.

«Megatown» har premiere i januar 2023, i første omgang i Drammen.

Hvilke andre kinoer som setter den opp er foreløpig ikke kjent.

Premierefest blir det uansett.

Mia Eline Fredriksen og Morten Kvarme er to av skuespillerne i Megatown. Foto: Henning Rønhovde / NRK

– Champagne, rød løper og kanapeer! sier Øystein Remme.

– Jeg drikker jo ikke alkohol, svarer Morten Kvarme.

– Jeg får tvinge i deg litt da, spøker Remme.

– Pass deg, ellers henger jeg deg! gliser den snille bøddelen til svar.