– Vi har hatt kraftig vind med storm i kastene på morningen og dette har medført strømbrudd i hele forsyningsområdet, sier Morten Schau, kommunikasjonssjef i Elvia.

KRAFTIG VIND: Kommunikasjonssjefen i Elvia, Morten Schau, kan fortelle at det er Halden og Indre Østfold som er hardest rammet av vinden. Foto: Hafslund

Lørdag formiddag hadde Elvia 6229 kunder som var strømløse på grunn av vind som har veltet trær over strømlinjer.

– Det er ganske omfattende reparasjonsarbeidet fordi det er trær som har falt. Enkelte steder har de revet med seg linjer. Vi jobber som sagt for fullt for å få strømmen tilbake, sier Schau.

Han forteller at det ser ut som vinden har løyet, men er usikker på hvordan det vil utarte utover dagen.

I tillegg til Halden og indre Østfold er også andre steder i Oslo og Viken rammet.

Politiet i Agder har fått meldinger om trær og ledninger som har blåst ned.

I Innlandet ble også hele Eidskog kommune strømløse. I 11-tiden viste kartet til Eidsiva at hele 7808 kunder var bekrefta strømløse, skriver Østlendingen.

Kraftig vind

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om kraftige vindkast i Agder, Viken, Oslo og Telemark.

Per Egil Haga, vakthavende ved Meteorologisk institutt, sier til Aftenposten at vindkastene som treffer sør Norge er usedvanlig kraftige.

På Hovin målestasjon øst i Oslo, ble det klokken 10 målt – en vindstyrke på 24,3 sekundmeter, eller liten storm, ifølge avisen.

Politiet i Øst har vært ute på 8 til 10 hendelser i løpet av morgentimene. Blant annet falt et tre falt over et tak, ellers har de for det meste falt over veier.

– Det har blitt noen trær både i Follo og på Romerike og ellers på Østlandet, sier Leif Høyland, operasjonsleder i Øst 110.

De jobber nå sammen med kommunene, Veitrafikksentralen, og E-verkene, for å rydde opp.

Tre falt over taxi

Tidlig lørdag formiddag falt et tre over en taxi på Fagerborg i Oslo. Det ble store materielle skader på bilen, men sjåføren ble kun lettere skadet.

Både politi og brannvesen melder om flere tilfeller av trær som har veltet på grunn av vinden, og som sperrer veier. Ingen personer er skadet.