– Jeg er først og fremst utrolig letta. Det har vært en enorm påkjenning for oss å kjempe mot Norges største forsikringsselskap. Det blir litt David mot Goliat, sier faren til Ask, Klaus Sørensen.

I juni i 2019 var 10 år gamle Ask på aktivitetscamp for barn i regi av det lokale idrettslaget.

Sammen med rundt 25 andre 9 og 10-åringer spilte han håndball i Alliansehallen i Ski.

Utpå ettermiddagen skulle ledere og barn samles. Da hørte de et dunk.

Ingen så hva som skjedde, men Ask hadde fått et håndballmål over seg.

10-åringen ble kjørt til sykehus med knusningsskader i hodet. Han havnet i respirator. Operasjonen etterpå tok seks timer.

– Han er påført varige skader for resten av livet som følge av dette, sier forsvarer Christian Lundin.

Målet var sikret med trebenk

I hallen der barna spilte håndball, var det montert seks minihåndballmål.

Målene monteres vanligvis med en metallstang i bakkant, men trebenk brukes ofte som alternativ.

Og dette var tilfelle med målet Ask fikk over seg.

Alliansehallen der ulykken skjedde, har ansvarsforsikring gjennom Gjensidige Forsikring.

Nå har Follo og Nordre Østfold tingrett konkludert i saken.

Gjensidige er dømt til å betale 540.113 kroner i erstatning.

Grov uaktsomhet

Det er utvist uaktsomhet knyttet til den overordnede planleggingen og selve monteringen av minihåndballmålene, heter det i dommen.

– Det prinsipielle med denne saken er at det handler om sikkerheten rundt omkring i alle norske håndballhaller. Det er veldig viktig at målene sikres på forsvarlig måte, sier Lundin.

NRK har vært i kontakt med Gjensidige. De kan foreløpig ikke kommentere dommen fordi de ikke har fått sett på den.

Dommen er enda ikke rettskraftig, fordi den fremdeles kan ankes.

– Hvis denne dommen blir rettskraftig vil man beregne et endelig erstatningskrav, og forhandle med Gjensidige om et erstatningsoppgjør, forklarer Lundin.

Alt i alt er Ask en relativt lykkelig gutt i dag, forteller faren. Foto: PRIVAT

Stor psykisk belastning

Gjensidige motsatte seg egentlig at det forelå et erstatningsansvar. Sørensen håper de vil akseptere dommen.

– Da kan vi bli ferdige med dette og legge det bak oss. Det var en grei dom som beviser det vi har sagt hele tiden, sier han.

Han forteller at det hele har vært en stor psykisk belastning.

– Det kverner rundt i hodet hele tiden når man forbereder seg til sak. Det er ikke noe vi har gjort før.

De fire årene som har gått siden ulykken, beskriver han som tøffe.

– Vi har ikke visst helt når vi kunne legge dette bak oss.

Ask, som i dag er 14 år, er fremdeles sterkt preget av ulykken.

Han er mye trett, og orker ikke like mye som før. Skoledagene er kortere og blir tilrettelagt med assistenter.

– Når folk spør hvordan det går sier vi at det etter forholdene går bra. Vi pleier å si at vi er glade for at Ask lever. Det var ikke gitt ulykkesdagen, sier Sørensen.