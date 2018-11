Da hele Norge leste om de dømtes privatliv

– Kriminelt lik, skriver Se og Hør.

Ukebladet har samlet inn bilder av helt vanlige folk som likner på kjendiser. Originalen er avbildet ved siden av «kopien» så leserne selv kan bedømme hvor like de er.

Her er Haakon som likner på fotballspilleren John Carew, Youssef som likner på skuespiller Sylvester Stallone og John som likner på vokalisten i dansebandet Ole Ivars.

Men det er Kristin fra Oslo som får mest spalteplass. Hun har nemlig både likt navn og ganske likt utseende som Kristin Kirkemo. Drapstiltalte Kristin Kirkemo.

Foto: Se og Hør (faksimile)

Ukebladet nærmet seg høyden når det gjaldt opplag, innflytelse og økonomi. Flere hundre tusen eksemplarer ble solgt hver uke.

«Het kjærlighetsweekend»

Bladets reportere sporet opp familien til Veronica Orderuds biologiske far i Spania. De fulgte henne og ektemannen Per på utenlandsferie under tittelen «Het kjærlighetsweekend på Island». Senere skrev de om utfordringene de to hadde med å være ektepar i fengsel.

Foto: Se og Hør (faksimile)

De tiltaltes familiemedlemmer ble intervjuet med egne reportasjer. Det samme ble forsvarsadvokatene som viste frem hytta og hvor i Syden de ferierte.

Se og Hør var med da Kristin Kirkemo forlovet seg, forberedte bryllupet, giftet seg og dro på bryllupsreise.

Ukebladets dekning av drapssaken var omfattende. De var derimot alt annet alene om å være tett på Orderud-saken.

Over streken

De fleste avisene ga ut omkring 1000 utgaver av papiravisen i tiden som gikk fra trippeldrapet 22. mai 1999 til lagmannsretten hadde dømt fire personer.

Dagbladet og VG omtalte Orderud-saken mellom 350 og 400 av disse dagene. Saken var på forsiden av VG nesten 200 ganger, viser en opptelling fra forskere ved Universitetet i Bergen. Et utvalg av VG-forsidene ser du her:

25.05.1999: Sent, men godt. På grunn av avisfrie dager i pinsen var VGs papirutgave først på ballen tre dager etter at trippeldrapet på Orderud gård fant sted. 15.06.1999: Sjokket. Det drepte ekteparets sønn, Per Kristian Orderud, hans kone Veronica Orderud og hennes halvsøster Kristin Kirkemo blir siktet i drapssaken. 10.07.1999: Kjærtegn. For første gang siden de ble pågrepet, fikk Veronica og Per møte hverandre under et nytt fengslingsmøte. 29.07.1999 Isfront. Ord mot ord mellom søstrene. Begge gjør krav på sannheten – og én av dem lyver. 23.08.1999: Fibersporet. Politiet jobber ut fra teorien om at sko ble kamuflert med raggsokker på åstedet, og flere par ble beslaglagt hos ekteparet. Endelig ute. Alle de fire drapssiktede ble sluppet fri fra fengsel etter nesten et halvt år i varetekt. Per Veronica Orderud feiret med vin og taco, Lars Grønnerød dro rett på pub, mens Kristin Kirkemo reiste rett hjem til sin sønn, sto det skrevet i mediene. 19.04.2001: Kristin Kirkemo feiret sin 28-årsdag sammen med ektemannen etter å ha nektet straffskyld i herredsretten. 09.03.2002: Familiebilder. Aktoratet varsler at Pers privatliv skal saumfares i retten. 21.03.2002: Lykkeligere tider. VG publiserte bryllupsbildet til Per og Veronica samme dag som dommen falt. 04.10.2002: Lite kjærlighet. Bodil Kirkemo med lite flatterende karakteristikk av datteren i rettssalen. 21.02.2003: Kjærlighet bak murene. Per og Veronica stilte som forlovere i et fengselsbryllup. 04.12.2015: Veronica Orderud står frem og forteller hvordan hun brukte mediene til sin fordel.

En ting er omfanget. Men innimellom gikk også omtalen for langt.

Norske redaksjoner ble felt syv ganger for å ha brutt sine egne retningslinjer. I de fleste sakene mente Pressens Faglige Utvalg (PFU) at mediene var for nærgående mot de tiltaltes privatliv, eller at de ble omtalt på en krenkende måte.

Et eksempel var da Dagbladet trykket deler av et brev Veronica Orderud i sin fortvilelse skrev til moren fra fengsel. Og da samme avis og TV 2 intervjuet moren til søstrene Veronica og Kristin der hun tok parti med den ene av søstrene.

Eller da VG publiserte en sak med tittelen «Dødsengel eller Synnøve Solbakken»

FELT: VGs artikkel om Veronica Orderud var blant dem som ble felt av Pressens Faglige Utvalg.

Andre ganger var dekningen nærgående selv om den ikke endte i PFU. Det skjedde gjennom små detaljer, som da NRK bemerket at Kristin Kirkemo var blitt slankere før ankesaken i lagmannsretten.

Senere skapte P3s Mina Hadjian stort oppstyr da hun fikk en av de drapsdømte til å lese inn en svært spesiell hilsen:

Hei, det er Veronica Orderud.

Jeg hører på Mina hver dag.

Og hvis ikke du gjør det,

så dreper jeg deg.

Veronica Orderud har senere uttalt at hun angret på spøken.

Kampen for å bli trodd

– De mente de var uskyldige. Vi tenkte at de måtte få komme med sin versjon, sier Odd Johan Nelvik (62).

Den tidligere redaktøren i Se og Hør var en av flere i bladet med en særlig interesse for krimjournalistikk. For dem var det helt naturlig å kjempe for å få intervjuer med de fire siktede.

I dag legger ikke eksredaktør Nelvik skjul på at det var vanlig praksis for bladet å betalte for å få eksklusive intervjuer og bilder.

Han tror likevel ikke pengene var hele forklaringen på at de sikret seg intervjuer.

– For noen av aktørene var det nok også viktige å få frem saken sin i et blad som ble lest av 1,6 millioner nordmenn, sier han.

Forvandlingen

Nettopp hvordan de fire som til slutt ble dømt i saken ble fremstilt i mediene, endret seg i løpet av perioden. Jussprofessor May-Len Skilbrei har funnet ut at særlig Kristin Kirkemo gikk gjennom en slags snuoperasjonen.

– I starten ble hun fremstilt som en rufsete alenemor som var nakenmodell og ruset seg. Alle de andre partene hadde interesse av å fremstille henne slik, sier Skilbrei.

Hun forteller at det er svært sjelden kvinner er med på å drepe. Og hvis de i det hele tatt er involvert, blir de som oftest fremstilt som ofre for medtiltalte menn eller omstendighetene.

I omtalen av Orderud-saken er dette snudd på hodet. Forskerens funn tyder på at søstrene Kristin og Veronica ofte ble fremstilt som de som kontrollerte og styrte sine menn.

Siden den ene søsterens ord så til de grader sto mot den andres, var også kampen om troverdighet svært tydelig.

I første rettsrunde ble begge dømt til 21 års fengsel. Ingen av dem hadde særlig grunn til å føle at de ble trodd.

Før Kristin skulle tilbake i retten til ankesaken et år senere, hadde hun blant annet øvd på hvordan hun kunne fremstå mer avslappet og naturlig når hun forklarte seg.

Hun hadde også brukt enda flere intervjuer til å snu oppfatningen av seg selv.

– Kristin Kirkemo fikk økt troverdighet gjennom saken. Etter hvert var det hun som ble sett på som mest troverdig, sier Skilbrei.

SPENT: Kristin Kirkemo og advokat Johnny Veum har jobbet for at hun skal fremstå mer avslappet og troverdig i retten. Her venter de på å få dommen i lagmannsretten. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

I boken «Fanget og fri» skriver Kirkemo at da dommen falt i lagmannsretten, opplevdes det som at hun delvis ble trodd. Selv om hun fikk 16 års fengsel.

I første rettsrunde hadde hun nemlig blitt dømt til 21 års fengsel.

Skilbreis studier av mediedekningen tyder på at Kirkemo langt på vei klarte å snu bildet som var skapt av henne. Det kunne man for eksempel se på eksponeringen hun fikk rundt bryllupet.

– Medieoppmerksomheten bidro til å bygge henne opp som ikke-lurvete. Hun ble etablert som en anstendig kvinne i tiden frem mot lagmannsretten, sier hun.

Debatt om juryordningen

Medietrykket skapte utfordringer også for dem som var i retten. Et nøkkelvitne var åpen om at hun ikke visste om noe av det hun fortalte faktisk hadde skjedd, eller om det var noe hun hadde lest om i avisene.

Jurymedlemmene ble bedt om å skjerme seg for nyhetssendinger og aviser. Et av jurymedlemmene forteller i dag at mannen hennes gjemte avisene slik at hun ikke skulle se dem når hun kom hjem etter retten.

Et annet jurymedlem forteller at det ikke var mulig å skjerme seg

– Vi var jo mennesker som hadde et liv ved siden av. Vi så på TV og abonnerte på aviser. Så jeg leste litt av overskriftene, men jeg leste absolutt ikke nitidig, sier Tore Wollum, forsikringsmannen som var plukket ut som et av jurymedlemmene.

NOTERTE: Jurymedlem Tore Wollum har tatt vare på mer enn 800 sider med notater fra ukene i retten. For ham var det helt nødvendig for å ha kontroll på hva som var sagt i retten. Foto: Monster

Etter rettssaken var Veronica Orderud blant dem som engasjerte seg i debatten. Hun mente det ville være naivt å tro at juryen ikke påvirkes av det som skjedde i mediene.

«Vi må innse at svært mange er så til de grader påvirket av den historien som media har skrevet, at de ikke evner noen selvstendige tanker i selve materien», skrev hun i en kronikk i Dagbladet.

Kjendiser mot sin vilje

– Får vi se et kyss? spør en fotograf utenfor fengselsmurene.

Per og Veronica Orderud slippes ut av fengsel etter det første halvåret i varetekt. Det er advent, og de får feire jul hjemme mens de venter på at politiet skal bli ferdige med etterforskningen.

Ekteparet lar fotografen få bilde av at de kysser og klemmer.

GJENSYNSGLEDE: Veronica og Per Orderud slippes ut etter månedene i varetekt. På fengselstrappa gir de fotografene kysset de ber om. Foto: Per Løchen / NTB Scanpix

Veronica smiler, mens Per ser ut til å kjempe mot tårene når han tar kona i hånda og går gjennom flokken av journalister.

De stopper ikke for å snakke. Men selv om ekteparet er tilbakeholdne med intervjuer, får de svært mye omtale.

Advokatene deres snakker. Naboer snakker. Familiemedlemmer snakker. Ekskjærester snakker. Ukjente halvsøsken snakker. Og svært mye informasjon fra politiavhørene havner i avisene.

Etter hvert begynte også ekteparet å slippe mediene tettere på. Da dommen falt i lagmannsretten, var et dokumentarfilm-team med Veronica i fengsel og på bakrommet i retten flere dager på rad.

Senere har de to stilt opp både i avisintervjuer, i Se og Hør og i talkshow på TV.

Noe skjedde på veien.

Inviterte pressen inn på låven

2018 ble året da Per Orderud stilte opp.

Han har latt seg intervjue tidligere også. Men i år har han invitert pressen hjem på låven, inn i stua og ut på sykkeltur. Han har stilt opp i et stort antall intervjuer og grått på TV. Han har til og med vært med som gjest i Dagsrevyens studio.

NRKs Jarle Roheim Håkonsen intervjuer Per Orderud og privatetterforsker Tore Sandberg. Du trenger javascript for å se video. NRKs Jarle Roheim Håkonsen intervjuer Per Orderud og privatetterforsker Tore Sandberg.

På mange måter strider det mot hans natur.

– Jeg har aldri søkt offentlighetens lys. Jeg ble motvillig dratt inn i det. Jeg har alltid trivdes med å være anonym og ha en stille og rolig tilværelse, sier han.

Både Per Orderud og de tre andre som ble dømt, er i dag ute av fengsel. På hver sin måte prøver de å skape et så normalt liv som mulig.

Både Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ønsker å holde en lav profil. Ingen av dem har latt seg intervjue til «Gåten Orderud» denne høsten.

Per Orderud har heller ikke stilt opp i denne serien, men har latt seg intervjue av flere andre. Det samme har ekskona Veronica Orderud gjort. De kjemper for å få saken behandlet på nytt av rettsapparatet, og har gitt flere intervjuer i den forbindelse.

SVARER: Per og Veronica Orderud har gjort mange intervjuer etter at de leverte sin gjenopptakelsesbegjæring tidligere i år. Her fra et pressetreff på Orderud gård 25. juni. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Det er i sterk kontrast til slik det var i starten etter at de ble pågrepet.

– Vi hadde en formening om at saken skulle avgjøres i retten og ikke i media. Det at vi ikke umiddelbart gikk ut i media og forsvarte oss gjorde at vi kom på defensiven. De som hadde noe negativt å si om oss fikk anledning til å uttale seg i media uten at vi tok til motmæle, sier Per Orderud i dag.

Han har alltid hevdet at dommen mot ham var feil. For han og Veronica Orderud har det vært et bevisst valg å endre strategi.

– I utgangspunktet hadde vi tillit til at rettssystemet skulle fungere. Da vi så at det ikke fungerte følte vi at vi ikke hadde noe annet valg enn å stille opp mer, sier Per Orderud.

