– Vi tenker det alle tenker: «At det er sikkert elva». Men vi vet ikke. Det kan være elva, det kan være kyllingen, sier sportssjef Arild Tveiten til NRK.

Et av Paris-OLs største prestisjeprosjekt har vært at svømmedelen av triatlon skal gjennomføres i byelven Seinen. Men det har ført til mange problemer.

Kraftige regnskyll fører nemlig til at byens underjordiske avløps- og kloakksystem går over sine bredder, og da slippes ubehandlet kloakk ut i elven.

TILBAKE I FORM: Kristian Blummenfelt og Vetle Bergsvik Thorn sammen på pressetreff lørdag. Foto: Hanne Skjellum / NRK

Tirsdag ble den individuelle konkurransen til triatletene skjøvet til onsdag, på grunn av for dårlig vannkvalitet.

Ett døgn etter konkurransen våknet Vetle Bergsvik Thorn opp med magesjau. Bare tre dager før han skal i aksjon på blandet stafett mandag.

– Natten og formiddagen har gått til oppkast og dårlig mage, men jeg ble bedre utover dagen i går. Det er mest sannsynlig noe matforgiftning, sier han til NRK.

– Er det flere som har blitt dårlige?

– Vi hørte at han ene fra Sveits har blitt dårlig og har trukket seg. Så om det er elven eller ikke, det er vanskelig å si.

Blummenfelt: – Jeg har stålmage

Til tross for at landslaget har vært innom tanken på at det kan være elva som har forårsaket oppkastet, så tror de det skyldes noe annet:

– Legen heller mot at det kan være matforgiftning. Symptomene tilsier mer det, understreker sportssjefen.

– Jeg kjenner meg bra nå, så det får være det samme. Så lenge jeg ikke er syk på mandag, så går det fint, sier Thorn.

Kristian Blummenfelt tok individuelt gull under OL i Tokyo i 2021, men onsdagens konkurranse endte med en 12. plass.

DUO: Vetle Bergsvik Thorn og Kristian Blummenfelt under onsdagens konkurranse i Paris. Foto: NTB

Han er likevel fornøyd med at han har unngått mageproblemer i etterkant.

– Jeg har jo stålmage, så det har tålt vannet bra, sier Blummenfelt til NRK.

Senest lørdag ble triatlontreningen avlyst på grunn av samme problemet med elva. Blummenfelt irriterer seg over alle problemene som har vært under Paris-OL, og frykter en ny utsettelsessaga.

– Ja, du blir jo litt spent, altså. Håper ikke det, sier han og fortsetter:

– Men det er jo litt sånn amatørmessig å ikke ha full kontroll på konkurransedagen. Og det er mange som er på vei og skal se på. Så vi får håpe at det blir arrangert på mandag, sier Blummenfelt.

Skal kjempe i blandet stafett

Triatlonutøverne skal kjempe om OL-medaljer i blandet stafett mandag. Norge er blant nasjonene som kan utfordre om medaljer.

Thorn er først ut av de fire norske triatletene på mandag.

– Hvordan vil det påvirke deg å ha vært så dårlig i et døgn?

– Forhåpentligvis ikke altfor mye. Hadde det vært i dag jeg var dårlig, så er det verre, sier Thorn og fortsetter:

– Men nå har jeg nok tid til å få spist nok og få energien tilbake igjen. Og så er konkurransen såpass kort at det bør ikke utgjøre altfor mye.

KLARE: Stafettlaget for mandagen. Foto: Hanne Skjellum / NRK

Lagkamerat Solveig Løvseth forteller at det skapte en urolig stemning innad i laget da Thorn plutselig ble syk.

– Da Vetle våkna i går var vi litt i krisemodus, eller ikke krisemodus, men vi var litt usikre på hva som var lurt å gjøre. Om vi måtte prøve å fly inn en reserve eller om han kunne bli frisk fort. Men så kvikna han heldigvis til ganske fort, sier Løvseth til NRK.

– Målet er å være med å kjempe om medalje, og det tror jeg vi kan gjøre, sier sportssjef Tveiten.

I en uttalelse fra arrangøren het det at svømmetreningen skrotes som følge av «det kraftige regnet de siste to nettene, som har vært spesielt intenst oppstrøms i Paris, og det forventede fallet i vannkvaliteten dette vil føre til».

Problemene knyttet til vannkvaliteten har vært et stort diskusjonstema under Paris-lekene, og sagaen er ennå ikke slutt.

Den blandede triatlonstafetten sendes på NRK1 mandag fra kl. 07.55