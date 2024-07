Kristian Blummenfelt og Vetle Thorn ble til slutt parkert av flere konkurrenter, og det ble ingen norsk medalje torsdag formiddag.

Før konkurransen var Arild Tveiten klar på at både Blummenfelt og Thorn var gode nok til å kjempe om medalje. Førstnevnte var regjerende OL-mester, men han klarte ikke å følge opp suksessen fra Tokyo.

– Det var tøft. Jeg klarte å komme meg av sykkelen med sjanse om seier. Det gikk fort på løpet. Jeg hang med i gruppe som kjempet om medalje. Det var seigt første fem-seks og så var jeg tom de siste to-tre, sier Blummenfelt til NRK.

KNUST: Kristian Blummenfelt var etter hvert sjanseløs i medaljekampen. Foto: NTB

Tatt på senga av gullvinneren

Nøkkelhendelsen i OL-løpet skjedde like etter utøverne vekslet fra sykling til løping, der britiske Alex Yee gjorde en noe uvanlig manøver ved hjelp av sin landsmann Sam Dickinson.

Sistnevnte fungerte som en hjelperytter der han holdt oppe farten for at Yee skulle gjøre et voldsomt rykk fra start av. Da Dickinson slapp, fyret han opp Yee og heiet ham frem.

– Det er det mest ekstreme jeg har sett! utbrøt Post etter Yee skaffet seg luke.

Det så lenge ut til at han skulle bli passert av sin australske konkurrent Hayden Wilde, men på tampen viste trekket seg å være en genistrek likevel. Yee kjempet seg mesterlig tilbake og stormet forbi sin gullkonkurrent like ved oppløpet.

– Vi var romkamerater da vi vokste opp, på universitet. Det er så spesielt, sier Yee til Max.

Her sprekker han fullstendig: – Fy fader for en avslutning! Du trenger javascript for å se video.

Så kommer Dickinson inn i intervjuet. Han er stolt over sin lagkamerat. Selv måtte han bryte etter den voldsomme anstrengelsen.

– Alex vant, jeg vant ikke. Å bryte et løp er trolig det vanskeligste jeg har gjort, men å hjelpe en kamerat å oppfylle drømmen sin er ganske stort for meg også, sier Dickinson til kanalen.

– Vi skal gjøre vårt beste for å oppfylle hans drøm senere også, sier Yee.

Vurderte ikke samme taktikk

Blummenfelt sier han ville bruke Dickinson selv.

– Jeg prøvde egentlig å bruke ham litt selv også. Han bidrar til å holde farten jevn i feltet, så prøvde å legge meg bak Sam (Dickinson) så mye som mulig. Da kom jeg i andreposisjon og farten var grei foran. Da fikk jeg litt billigere svinger og akselerasjoner. sier nordmannen.

Tveiten sier det ikke var aktuelt med samme taktikk for den norske duoen.

– Vi vet at Vetle og Kristian er likestilte på løp. Å satse på ett av kortene synes vi hadde vært veldig dumt. GB og NZ hadde begge en som var langt svakere på løp. Så det er naturlig at de bruker den muligheten, sier sportssjefen.

– At Blummenfelt står utenfor landslaget mens Thorn ikke gjør det, spiller det noen rolle for et slikt samarbeid?

– Nei. Hadde vi ment at det var best å samarbeide for å satse på en av de, så hadde vi helt klart gjort det.

TØFF DAG: Kristian Blummenfelt måtte nøye seg med 12. plass i Paris. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

– Det gikk litt for fort

Bergenseren endte til slutt som nummer 12. Thorn havnet til slutt på 17. plass.

– Han (Blummenfelt) gjør alt rett på løpet og gjør det godt i skiftesonen. Han er med i gruppa som er i bronsekampen, men så har han ikke formen til å henge med, sier NRKs triatlonekspert Jørgen Gundersen.

Det norske OL-håpet innrømmer også at det ble for tungt etter hvert.

– Jeg tenkte at nå må jeg prøve å gå ut i en fart som jeg kan klare å holde selv, og kanskje kjempe om en andre eller tredjeplass. Men så kom Hayden forbi, og jeg tenkte kanskje jeg skulle prøve å henge på ham, men det gikk litt for fort, sier Blummenfelt.

Det var Yee som sikret gullet etter en monsteravslutning der han føk forbi Hayden Wilde like før oppløpet.

– Det var altså så dramatisk. Det skal ikke skje, det der, kommenterte NRKs Jann Post.

Hentet seg inn

Det ble dramatisk fra start av, med flere som mistet enten badehette, svømmebriller – eller begge deler.

Thorn var lengst fremme av de to norske, mens Blummenfelt fikk en noe rotete start. Ved første mellomtid var han 37 sekunder bak.

Etter noen runder med sykling hadde Blummenfelt tatt igjen teten og han lå langt fremme i feltet da de skulle gyve løs på løpingen. Begge de to norske holdt seg topp fire da de skulle ta på seg joggesko.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Treg veksling

Vekslingen gikk imidlertid ikke like bra. Det ble raskt en luke til britiske Yee og dermed ble det tøft for de norske. De kjempet imidlertid om bronsemedaljen.

Men han ble etter hvert tatt igjen av Hayden Wilde, og dermed ble det plutselig langt tøffere enn antatt for briten som gikk ut i tet.

– Det var overraskende, kommenterte NRK-ekspert Jørgen Gundersen. Les også Norsk OL-håp med absurd tabbe: – En helt utilgivelig feil

Det lå imidlertid ikke an til en norsk medalje etter de hadde løpt noen kilometer.

Det ble likevel høydramatisk i teten. Wilde lå an til å parkere Yee fullstendig, men like før oppløpet sprakk førstnevnte. Da grep briten sjansen med begge hendene og sikret OL-gull.

Selv om det var enkelte lyspunkter under løpingen som ga et lite medaljehåp, så holdt det ikke for bergenseren.

Tirsdag var det fortsatt trøbbel i elven Seinen, med for høyt bakterienivå. Dermed ble triatlonen avlyst, men løpet fikk grønt lys onsdag morgen.