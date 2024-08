– Det knuser hjertet mitt når jeg hører åtte-ni år gamle jenter eller gutter som snakker om at hvis de gikk ned noen kilo eller hvis de var så tynne som en annen, så vil de klatre bedre, forteller Garnbret i et OL-intervju.

Slovenske Garnbret er ingen hvem som helst i klatresirkuset. 25-åringen tok gull i kombinasjonsøvelsen under lekene i Paris, og var regjerende olympisk mester fra Tokyo.

Problematikken hun kjente på i egen idrett ble så stor at hun følte hun måtte snakke høyt om det.

– Fordi folk risikerer livet sitt for en veldig liten del av livet som er karrieren. Og etter det kan det få seriøse konsekvenser for helsa.

LEVERTE TIL FORVENTNINGENE: Garnbret leverte under press også i OL i Paris. Foto: Tsvangirayi Mukwazhi / AP

– Spiseforstyrrelser er et problem i vår idrett

Sloveneren er helt i verdenstoppen i sportsklatring. Hun forteller at det er en fordel å være lett i en sport der de kjemper mot tyngdekraften, men at det også har blitt en negativ side av sporten.

– Å være lett betyr ikke å være sterk. Du kan være sunn og frisk og være en god utøver, sier hun.

STERK: Garnbrets muskler kommer godt til syne når hun klatrer. Foto: Benoit Tessier / Reuters

Hun sier at hun selv ønsker å avslutte karrieren som en frisk person, og at hun ikke vil få helseproblemer senere i livet på grunn av vekttrøbbel.

Derfor ville hun selv snakke høyt om det i en sport der det snakkes mye om – men sjeldent høyt.

– Vi kan ikke lukke øynene våre til det faktum at klatring er en idrett som kobles mye til vekt. Vi visste alle at spiseforstyrrelser er et problem i vår idrett. Nå snakker flere og flere om det. Jeg fikk så mye positive tilbakemeldinger, forteller 25-åringen.

Dette er Janja Garnbret Alder : 25 år (født 12. mars 1999)

: 25 år (født 12. mars 1999) Fra : Slovenia

: Slovenia Idrett : Sportsklatring

: Sportsklatring Bakgrunn : Startet å klatre som syvåring, og deltok i sin første nasjonale konkurranse som åtteåring

: Startet å klatre som syvåring, og deltok i sin første nasjonale konkurranse som åtteåring Et utvalg meritter (i grenene buldring, led og kombinertøvelse): Ett OL-gull, åtte VM-gull, fire EM-gull og 45 verdenscupseiere

– Funker sjeldent i lengden

Den norske landslagsklatreren Sunniva Øvre-Eide forteller til NRK at fokuset på vekt er noe man merker hele tiden, selv om hun mener det har blitt mindre tabu de siste årene.

– Det har blitt mer og mer snakk om det, selv om det er vanskelig å snakke om egen kropp og egen selvfølelse. Men om man bruker trenere og venner blir det enklere, så klart.

Sunniva Øvre-Eide i aksjon i klatreveggen. Foto: IFSC

Hun legger til:

– På starten av nye sesonger ser man av og til utøvere som gjør det bra, men forsvinner fort. Store endringer i egen kropp og vekt funker veldig sjeldent i lengden.

Trenger du noen å snakke med? Hvis du trenger noen å snakke med, kan du benytte noen av disse lavterskeltilbudene: Mental Helse Hjelpetelefonen: Ring 116 123 eller skriv på sidetmedord.no. Tast 2 for foreldresupport og tast 3 for studenttelefonen på samme nummer.

Ring 116 123 eller skriv på sidetmedord.no. Tast 2 for foreldresupport og tast 3 for studenttelefonen på samme nummer. Mental Helse Ungdom: Chattetjeneste på www.mhu.no, åpen hver dag kl. 18-21. Tjenesten er rettet mot unge voksne (18-35 år).

Chattetjeneste på www.mhu.no, åpen hver dag kl. 18-21. Tjenesten er rettet mot unge voksne (18-35 år). Kirkens SOS: Ring 22 40 00 40 eller skriv på soschat.no eller meldinger.kirkens-sos.no.

Ring 22 40 00 40 eller skriv på soschat.no eller meldinger.kirkens-sos.no. Kors på halsen: Ring 800 333 21 eller skriv på korspaahalsen.rodekors.no. Tjenesten tilbys av Røde Kors og er for deg under 18 år.

Ring 800 333 21 eller skriv på korspaahalsen.rodekors.no. Tjenesten tilbys av Røde Kors og er for deg under 18 år. Rådgiving om spiseforstyrrelser: Se nettsiden nettros.no. De har både chattetjeneste og telefonlinje.

Se nettsiden nettros.no. De har både chattetjeneste og telefonlinje. Akutt selvmordsfare? Ring 113 når det er akutt og står om liv. Ring legevakt på tlf. 116117 for øyeblikkelig hjelp.

Spillavhengighet Norge: Ring 4770200 eller skriv til kontakt@spillavhengighet.no. Mer info: https://www.spillavhengighet.no.

Ring 4770200 eller skriv til kontakt@spillavhengighet.no. Mer info: https://www.spillavhengighet.no. Hjelpelinjen: Hjelp i forbindelse med penge- eller dataspill. Ring 800 800 40 eller chat på hjelpelinjen.no. Du kan også snakke med din fastlege.

Ung sport

Porsgrunns-kvinnen har klatret siden hun kunne krabbe, og er både norsk og nordisk mester i buldring.

Ettersom idretten er relativt ung i verdenssammenheng, mener hun det gjør at mange av klatrerne ikke har et godt nok apparat rundt seg.

– Det kan være ganske vanskelig, for man er nødt til å finne sin egen vei. Klatring er fremdeles ikke så kjent for andre, og det finnes ingen oppskrift på hvordan man skal gjøre ting. Man må selv finne ut hvor sterk man er med tanke på egen kropp, sier 20-åringen.