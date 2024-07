OL-arrangøren i Paris har utsatt tirsdagens NRK-sendte triatlonkonkurranse. Konkurransen skulle opprinnelig starte klokken 08.00.

Avlysningen skjer som følge av at forurensningen i Seinen fortsatt er for høy, opplyser arrangøren.

– Det er alltid kjedelig når man er innstilt på konkurranse, men de er sånn inne i bobla nå at de bare skifter fokus til neste dag, sier Frode Viberg Jermstad, assisterende sportssjef triatlon, til NRK tirsdag morgen i Paris.

Et nytt forsøk på å gjennomføre triatlonkonkurransen er nå planlagt til klokken 8 på onsdag for kvinner, og klokken 10.45 for herrer. Dette vil i så fall bety noe varmere vær for de norske utøverne.

– Vi har gjort varmetilvending i fire fem uker, så varmen i morgen blir ingen problem, sier Jermstad.

Om ikke det går, så er fredag 2. august siste alternativ, og da er det også en mulighet for at konkurransen ender som duatlon, med sykling og løp. Da vil konkurransen i så fall bli 5 kilometer løp, 40 kilometer sykling og 10 kilometer løp.

OL-GULL: Kristian Blummenfelt håper å gjenta bragden fra OL i Tokyo for tre år siden. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Var ikke bekymret

Dette er tredje dag på rad at vannkvaliteten ikke er god nok i elven. Både søndagen og mandagens svømmetrening ble avlyst.

– Det kom ikke som en bombe. det er typisk når det regner at det blir for høye verdier av E. coli. Men det virker som de har kontroll, sa regjerende olympisk mester, Kristian Blummenfelt, til NRK mandag.

DEBUTANT: Vetle Bergsvik Thorn. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Mandag var OL-debutant Vetle Bergsvik Thorn optimistisk for at tirsdagens konkurranse ville gå som planlagt.

– De hadde sagt i forkant at treningen kunne bli avlyst, men de har sagt at 24–48 timer etter nedbør, så går vannkvaliteten tilbake til normalt, så egentlig er jeg ikke bekymret for at det blir avlyst, fortalte Thorn.

Onsdag skal også de kvinnelige triatlonutøverne, dersom alt går som planlagt, hoppe i elven.

– Hopper konkurrentene i vannet på onsdag, så gjør jeg det også. Så håper jeg vi kommer i mål og ikke har magesjau de neste dagene, sa Lotte Miller.

Mandag 5. august er det miksstafett for triatlonutøverne i Paris.

Mer nedbør i vente

Det er meldt varmt vær i den franske hovedstaden tirsdag, med over 30 grader. Yr.no melder samtidig om fare for store nedbørsmengder tirsdag kveld, noe som kan skape ekstra utfordringer for arrangøren.

Arrangøren har tidligere begrunnet det dårlige bakterienivået i elven med regnværet fredag og lørdag.

Dersom triatlonkonkurransen skulle ende med en duatlon, er ikke assisterende sportssjef Jermstad bekymret for dette, og viser til at det også ble realiteten under EM i fjor.

Det har i forkant av OL blitt gjennomført en storstilt opprensking av den berømte elva i Paris for å kunne gjennomføre svømmedelen av triatlon-konkurransene.

Totalt har arrangøren brukt 1,4 milliarder euro i arbeidet med å gjøre den populære elven svømmebar.

Strømmer i elven

De sterke strømmene i elven Seinen har gjort ønsket etter trening i elven stort.

– Det er dobbelt så sterk strøm der som det var i fjor, da det var test-konkurranse, så det hadde vært greit å ha en gjennomkjøring, sa Blummenfelt mandag.

Han får støtte av Lotte Miller, som også var mest bekymret for de sterke strømmene i elven.

– Det er dobbelt så mye som i fjor, og vi merket strømmen da også. Jeg må mentalt forberede meg på hva som skjer når man snur ved bøyen, for det kan gå mye senere tilbake, sa hun.

Selv er ikke Jermstad bekymret for at utøverne ikke får testet elven.

– Det har lite å si. De vet hvor strømmen er, så at de ikke får svømt før konkurranse skaper lite usikkerhet.