Khelifs advokat, Nabil Boudi, bekreftar overfor underhaldningsnettstaden Variety at dei har levert eit søksmål kor J.K Rowling og Elon Musk er blant fleire som har blitt omtalt.

– Det vi spør om er at påtalemakta ikkje berre etterforskar desse menneska, men også kven enn påtalemakta meiner er nødvendig, seier Boudi til Variety om søksmålet som er levert til ei avdeling for anti-netthets ved kontoret til statsadvokaten i Paris.

Franske myndigheiter bekreftar å ha fått saka.

Heilt sidan Khelifs første kamp i OL, der motstandar Angela Carini gav opp etter 46 sekund, har merksemda rundt boksaren vore enorm.

KORT OL: Italienske Angela Carinis OL stoppa i første kamp etter at ho trekte seg før første minutt var omme. Foto: MOHD RASFAN / AFP

Carini sa i etterkant at ho «aldri har kjent eit slikt slag» som det ho fekk i nasen av Khelif.

På fredag tok Khelif OL-gull i 66-kilosklassen i boksing.

Meir om boksestriden: IBA hevdar at Imane Khelif og taiwanske Lin Yu-ting under VM i fjor ikkje «oppfylte dei nødvendige kriteria og blei funne å ha eit konkurransefortrinn framfor andre kvinnelege konkurrentar». IOC har vore tydeleg på at dei ikkje har tillit til prosessen og dei omstridde kjønnstestane som leidde til diskvalifikasjonen av dei to boksarane. Ifølge nyheitsbyrået DPA kom IBA-president Umar Kremlev, på videolink frå Russland, med ein 20 minutt lang tirade mot IOC og leiaren i komiteen Thomas Bach måndag 5. august. – Det er trist å sjå alt dette. Vi øydelegg idretten på denne måten, sa Kremlev med adresse til IOC. – Eg ønsker å forsvare og verne alle boksarar. Eg er berre her for å rydde opp i dette rotet, hevda han vidare. IOC-president Thomas Bach har på si side vore tydeleg på kor han står i saka. – Vi har to boksarar som er fødde som kvinner, som er oppvaksne som kvinner, som har pass som kvinner og som har konkurrert i mange år som kvinner. Dette er den klare definisjonen av ei kvinne, sa IOC-presidenten. IBAs generalsekretær Chris Roberts deltok også på pressekonferansen. Han hevda der at IOC hadde fått all Ibas informasjon om kjønnstestane i fjor, men ikkje gjort noko med han. Roberts la til at IBA ikkje har lov til å offentleggjere resultata frå dei omstridde testane eller opplyse om nøyaktig kva slags testar det var. IBA har allereie uttalt at testane ikkje involverte testosteronnivå. Russisk-dominerte IBA har vore utestengd frå å organisere bokseturneringane i OL sidan Rio de Janeiro-leikane i 2016. Både Khelif og Lin tok gull. Khelif har tidlegare bede om at det ho oppfattar som mobbing mot dei, må ta slutt. Kjelde: NTB.

– Smilet til ein mann

X-eigar Elon Musk republiserte 1. august eit bilde av italienske Carini der han skreiv:

– Menn høyrer ikkje heime i kvinneidrett.

Rowling har lagt ut fleire innlegg på X om saka. I ei melding skreiv blant anna Harry Potter-forfattaren:

– Smilet til ein mann (...) som nyt lidinga til ei kvinne han nettopp har slått i hovudet.

FORFATTAR: J.K. Rowling er mest kjent for å ha skrive Harry Potter-bøkene. Nå har ho uttalt seg fleire gonger om boksesaka på X. Foto: CARL COURT / AFP

Nå er altså deira namn vore blant dei som Khelif har nemnt i papira som er sende til franske myndigheiter.

På pressekonferansen etter OL-gullet blei Khelif spurd om korleis det har vore å konkurrere i OL samtidig som det har vore sådd tvil om at ho i det heile tatt er ei kvinne.

– Eg er kvinne, som alle andre kvinner. Eg er fødd kvinne, alltid levd som kvinne og konkurrert som kvinne. Det er ingen tvil om det, sa Khelif ifølge den engelske omsettinga på pressekonferansen.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Kjønns-drama i OL: Derfor er boksestjerna omstridt ».

Overraska over søksmål

Jan Petter Saltvedt, NRKs sportskommentator, hadde ikkje sett for seg denne utviklinga.

– Eg er litt overraska. Eg hadde trudd og delvis frykta at ein skulle la saka dempe seg fordi ho har vore ei openberr belastning for Khelif, seier han og fortset:

– Denne saka er rett og slett er så viktig for henne at ho er villig til å ta den prinsipielle runden på korleis utøvarar i hennar situasjon endar opp med å bli hengde ut og trakasserte dels utan at det har kome fram noko som helst av dokumentasjon offentleg.

VANN: Khelif kunne juble for gull etter å ha vunne alle finalerundane på poeng. Foto: MOHD RASFAN / AFP

Trakasseringa kjem etter at både Khelif og taiwanske Lin Yu-ting i fjor blei utestengd frå VM av IBA etter at dei skal ha vurdert henne til å ha mannlege kjønnskromosom.

IOC har ikkje anerkjent prosessen som har leidd til denne utestenginga og lét dei bokse i OL. Begge enda med gull.

– Det er kanskje den aller største prestasjonen i heile OL å klare å ta eit gull med den typen negativ merksemd rundt seg seier Saltvedt om Khelif sin prestasjon.

Taiwanske Lin Yu-ting, som også blei utestengd frå VM i fjor, tok laurdag gull i 57-kilosklassen.