En sprettende kenguru. En slange som bukter seg av gårde. Rachael Gunn, med b-girl-navnet Raygun, fra Australia representerte tydelig hjemlandet da hun deltok i OL i breaking.

Dette var første, og foreløpig siste gang dansestilen var med i OL.

36-åringens tolkning ga grenen mer oppmerksomhet enn den kanskje ellers ville fått. Kanskje dog uønsket.

– Jeg er glad jeg brakte glede inne i livene deres. Det var det jeg håpet på. Jeg forsto ikke at det også ville åpne døren til så mye hat, sier Gunn torsdag på Instagram.

– Ga alt jeg hadde

Internett har nemlig flommet over av memes og videoer som gjør narr av Rayguns dansing. Hun ble latterliggjort på Jimmy Fallon. Noen har lurt på hvordan hun i det hele tatt kom seg til OL.

Breakdanseren Rachael Gunn slår tilbake mot kritikken etter hennes opptreden under OL i Paris. Du trenger javascript for å se video. Breakdanseren Rachael Gunn slår tilbake mot kritikken etter hennes opptreden under OL i Paris.

– Helt ærlig har dette vært ganske knusende, sier Gunn.

Dette er første gang hun kommenterer saken.

– Jeg jobbet ræva av meg for å forberede meg til OL, og jeg ga alt jeg hadde. Virkelig, fortsetter hun.

Men OL gikk ikke Rayguns vei. Av tre omganger mot tre ulike utfordrere, hver fordelt på to runder, fikk Raygun ingen stemmer av de totalt ni dommerne i panelet, viser resultatoversikten til OL.

Rachael Gunn gikk blant annet duell med Logan Edra, B-girl Logistix, fra USA. Foto: Frank Franklin / AP

Dermed var OL over for Raygun 9. august. Men en uke med overveldende oppmerksomhet var akkurat i ferd med å starte.

«Avskylig»

Blant annet er det blitt opprettet en underskriftskampanje som hevder at Gunn ble tatt ut til OL gjennom en urettferdig prosess.

Underskriftskampanjen fordømmes av Australias olympiske komite (AOC) i en uttalelse. De understreker at den er full av usannheter og feilinformasjon.

Rachael Gunn sto på hendene under en av opptredenene sine. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

– Det er en skam at underskriftskampanjen har nørt opp under hat uten noe som helst faktisk grunnlag. Det er avskyelig, påpeker de og fortsetter:

– Ingen atlet som har representert landet deres i De olympiske leker, burde bli behandlet på denne måten

I Norge hadde breaking-talentet Daniel Grindeland mål om å kvalifisere seg til årets OL. Men det lyktes ikke denne gangen.

Han mener Raygun har fått overveldende mye negativ oppmerksomhet.

– Når man er i et OL må man tåle å få kritikk. Men det har vært ekstremt mye, sier Grindeland til NRK.

Han mener nivået på resten av utøverne var «skyhøyt». Men dette drukner i fokuset på Rachael Gunn.

– Alle skal ta henne fordi hun gjorde noe folk ikke likte, påpeker han.

– Må huske at det er et menneske

Grindeland påpeker også at Gunn har kvalifisert seg gjennom mesterskap i Oseania. Men breaking-nivået der er ikke nødvendigvis like høyt som i andre deler av verden.

Og breaking-formatet, der én-og-én utøver gjør en solodans, gjør nivåforskjellen ekstra synlig.

Damenes breaking-gull gikk til Ami Yuasa fra Japan, kjent som B-girl Ami (i midten). Sølv gikk til Dominika Banevic, kjent som B-girl-Nicka, fra Litauen. Bronse gikk til kinesiske Qingyi Liu, B-girl 671. Foto: Frank Franklin / AP

– Hun blir fokuset i soloene hun har, kontra i for eksempel løping eller ski, sier Grindeland.

– Så må vi huske at det er et menneske det her. Hun gjorde sitt beste bare for å få dritt fra hele verden.

Damenes breaking-gull var det Ami Yuasa fra Japan som sikret seg. Herrenes gull gikk til Phil Wizard fra Canada.

Rachael Dunn og Jeff Dunne, J Attack, representerte begge Australia i OL. Det ble heller ikke medalje på Dunne. Foto: JAIMI JOY / Reuters

Raygun-kontroversen er ikke den eneste som har preget OL i år. Også kvinnenes boksing havnet i sentrum av en storm.

Nylig kom nyheten om at den algeriske bokseren Imane Khelif går til søksmål mot flere kjente navn, blant annet mot Elon Musk og J.K. Rowling, etter hets.

