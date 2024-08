Trente for å bli mindre – så endret hun fokus

• Solfrid Koanda er den første norske kvinnen på 20 år til å vinne individuelt gull i sommer-OL.

• Hun begynte med vektløfting for fire år siden og er nå europamester, verdensmester og olympisk mester.

• Koanda hadde en tøff barndom og ungdomstid. Hun flyttet til Norge som 9-åring og havnet på fosterhjem som 15-åring.

• Hun begynte å trene for å få en mindre kropp, men endret etter hvert fokus til å verdsette sin egen styrke.

• Etter OL-gullet har hun blitt et forbilde for mange, og mottar meldinger fra folk som sier de ser opp til henne.

• Koanda håper å kunne fortsette å satse på vektløfting på heltid, men trenger økonomisk støtte for å kunne gjøre det.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.