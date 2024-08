– Han er en maskin, det er ikke jeg.

Ordene kommer Narve Gilje Nordås, som selv løp inn til en beskjeden 17.-plass.

Etter finalen på 5000 meter var han klar på at han tidlig skjønte at det ble norsk gull – og at det ikke var ham selv som skulle sørge for det:

– Da jeg så passeringen etter 3000 meter, så visste jeg at han kom til å vinne, sier Sandnes-løperen.

KONTRASTER: Jakob Ingebrigtsen vant overlegent. Nordås satt tom igjen på banen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Heldigvis for ham, og heldigvis for Norge, så ble det gull. Det er godt å få det på avslutningsdagen, så det ikke ble helt fiasko-OL på oss, fortsetter Nordås, som ikke var like raus i omtalen av seg selv.

– Fryktelig skuffende, sier han om eget løp.

– Det var seigt fra start til slutt, selv om det var akkurat det løpsopplegget jeg håpet på, la han til.

Frykter for resten av sesongen

25-åringen forklarer at han har hadde en mental og fysisk utladning etter årsbeste på 1500-meteren tidligere i OL, og at han fryktet at lørdagen skulle bli skuffende.

– Jeg håpet på et mirakel, men de har det ikke vært mange av denne sesongen.

– Hvor krevende har det vært å være deg i det siste?

– Det har ikke vært bare-bare, men vi får se hvordan det blir videre. Om det blir flere løp denne sesongen, svarer Nordås, som altså åpner for å runde av sesongen allerede nå.

Han er imidlertid tydelig på at OL ikke kan anses som en fiasko.

– Jeg kom til to finaler. Jeg ble nummer syv på 1500. Hadde en satt punktum der, så kunne en gått herfra ganske fornøyd.

– Det er brutalt

Nordås forklarer at han følte seg overtalt til å stille opp på 5000-meteren, men at det ikke var en enkeltperson som sto bak

– Angrer du på at du løp 5000-meteren i stedet for å dra hjem?

Ja, men det får man ikke gjort noe med.

– Er det noe positivt å ta med seg fra det?

– Egentlig ikke, for det faktum at jeg stiller på 5000, gjør at jeg blir fullstendig tappet med tanke på resten av sesongen, så nå kan det være at den også ryker.

Lørdagens finale var en kamp fra start til slutt:

– Jeg er bare et menneske og fire løp på fem dager, eller hva det var, det koster sin kar. Det er brutalt. Jeg har kjent de siste dagene at det ikke var noe å hente. Jeg var helt kake.