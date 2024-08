– Det er helt fantastisk. Det er ikke hver dag man vinner OL, det er helt utrolig. Det var deilig å vinne i Tokyo, men om ikke enda deiligere å vinne i dag, sier Jakob Asserson Ingebrigtsen til Max.

Det var revansjens time for Ingebrigtsen da han sto i karrierens første OL-finale på 5000 meter. For både gull og medalje røk på favorittdistansen 1500 meter, og dette var 23-åringens siste mulighet til å få med edelt metall hjem fra Paris.

Og endelig lykkes det for sandnesgauken.

Det ble en intenst spennende sisterunde, hvor det norske håpet rykket fra før oppløpet. Der bare økte Ingebrigtsen og vant i suveren stil.

Ingebrigtsen smadret motstanderne på siste runde Du trenger javascript for å se video.

Konkurrentene var til slutt fullstendig sjanseløse. Vinnertiden ble 13.13,66, og mens han jublet for gull runget «The Ingebrigtz» sin nye hit «Ingen gjør det bedre» utover anlegget på stadion.

– Han reiser fra hele verden der, Ingebrigtsen. Han er så suveren, og vinner OL-gull lett som en plett. Han smadrer alle sammen! ropte NRKs kommentator Jann Post.

– Det var en enorm seiersmargin. Det ser ut som Jakob bare leker med dem. Det var i prinsippet det han gjorde i dag, sa NRKs ekspert Vebjørn Rodal.

Ronald Kwemoi fra Kenya tok sølvet, mens Grant Fisher fra USA tok bronsen. Narve Gilje Nordås ble nummer 17.

Foto: NTB

Gratulert av kone og barn

På tribunen fulgte Asserson Ingebrigtsen kone Elisabeth spent med. I armen holdt hun deres nyfødte barn Filippa.

– Vi måtte holde en ro gjennom det hele, ikke like mye skriking som vanlig, men det er ingen ting som er bedre enn å se han tar hans første OL-gull på 5000.

– Hvordan opplevdes det fra sidelinjen?

– Det var veldig spennende. Men det gikk så lett som jeg hadde trodd. Jeg turte bare ikke å si det høyt.

SUVEREN: Ingebrigtsen jubler mens konkurrentene kommer halsende etter i mål. Foto: AP

Kongelig gratulasjon

På tribunene ble han heiet frem av kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit og statsminister Jonas Gahr Støre.

Etter løpet ble det også et møte mellom de adelige og Norges løpekonge.

– Det var et utrolig imponerende løp han leverte, så det var skikkelig gøy. Så vi bare gratulerte ham og han fortalte om løpet.

– Hvordan synes du han gjorde det?

– Jeg synes det så ut som han gjorde akkurat det han skulle. Det var veldig, veldig imponerende, sier kronprinsen til NRK.

Foto: Anders Skjeringstad/NRK

Sakte fart

Ingebrigtsen la seg relativt langt fremme i feltet fra start, og markerte seg overfor konkurrentene.

Narve Gilje Nordås la seg helt bakerst, og levde fint med det da det gikk svært rolig på de første rundene på friidrettsdekket på Stade de France.

– De gir det i hendene til Jakob og Narve, sa NRKs kommentator Jann Post.

For begge de norske er knallsterke i en spurt, og det ville være klokt av konkurrentene å tyne mest mulig krefter ut av dem før oppløpet. Og noen runder før slutt, snek to av etiopierne seg frem i tet og dro opp farten.

Da Ingebrigtsen var innestengt langs lista, stakk Hagos Gebrhiwet fra i front. Skulle gullet glippe?

Men nordmannen klarte å hente ryggen hans relativt lett i løpet av sisterunden. Før siste sving stakk Ingebrigtsen fra i front med spurtstyrken sin og sikret gullet.

Nordås var sjanseløs på å henge med på farten mot slutten.

– Det var seigt fra start til slutt. Det var tomt for min del, sier jærbuen til NRK.

Foto: NTB

Kunne skrive historie

Med seier kunne Ingebrigtsen bli den første europeiskfødte OL-vinneren på 5000 meter siden 1992. Da sikret Dieter Baumann tysk gull i Barcelona.

Mo Farah er blitt et britisk ikon med 5000-gull i både 2012 og 2016, men er født i Somalia. Faktisk har 100 prosent av medaljene, 21 av 21, blitt vunnet av utøvere fra løpssterke afrikanske nasjoner siden Baumanns bragd.

Mohamed Katir har den europeiske rekorden på 5000 meter med 12.45,01, satt i 2023. Spanjolen er for tiden utestengt i to år for tre brudd på meldeplikten.

Verdensrekorden tilhører Joshua Cheptegei fra Uganda med 12.35,36, mens Kenenisa Bekele satte olympisk rekord i 2008 på 12.57,82.

Enorm statistikk

Ingebrigtsen ble historisk da han ble europamester på 5000 meter allerede som 17-åring i 2018.

HISTORISK: Her feirer Jakob Asserson Ingebrigtsen sitt første mesterskapsgull på 5000 meter, på Olympiastadion i Berlin 10. august i 2018. Foto: Ørn Borgen / NTB

I sin VM-debut på distansen måtte han ta til takke med en femteplass, etter å ha blitt litt overivrig i finalen på Khalifa stadion i Doha 30. september 2019.

Men siden da har faktisk ingen klart å slå ham over 12,5 runder på en friidrettsbane.

I covid-året 2020 løp han riktig nok ikke distansen i det hele tatt. Etterpå har han vartet opp med denne seiersrekka (semifinaler i mesterskap ikke tatt med):

Ingebrigtsen er blitt nesten uslåelig på 5000 meter, og konkurrentene virker å være i villrede over hvordan 23-åringen egentlig kan slås.

Spådde kaos i finalen

Før finalen var det spådd kaos – akkurat som i forsøksheatene. For der gikk en rekke løpere i bakken.

Nordås mente det ville være «forbanna drit» om alle ble satt inn i finalen, men marerittet hans ble realitet.

For de aller fleste av de som falt fikk en ny sjanse i finalen, etter at det ble lagt inn protester. Dermed økte finalefeltet fra 16 til 22 løpere. Tettpakket og trangt, og med enda høyere sannsynlighet for knall og fall.